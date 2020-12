Maradona y Messi integran el mejor equipo de la historia de la revista France Football

Diego Armando Maradona y Lionel Messi integran el mejor equipo de la historia que anunció este lunes la revista France Football.

Maradona fue elegido como uno de los mejores mediocampistas ofensivos de la historia, mientras que Messi comparte la delantera del "Dream Team" junto al portugués Cristiano Ronaldo y el brasileño Ronaldo.

⭐After the votes of 140 journalists from all around the world, here is the #BOdreamteam with 11 best players of all time ! ⭐ pic.twitter.com/FsKAoSyGZL