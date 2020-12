https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 14.12.2020

#InTheMorningChallenge

Video: el nuevo reto viral de Jennifer López en TikTok para bailar en pijama

No es la primera vez en los últimos meses que la cantante y actriz aparece en redes sin maquillaje, recién levantada de la cama. Esta vez vuelve a hacerlo para subir un nuevo reto: bailar en pijama "In the morning", un vídeo que ha conseguido millones de likes en muy poco tiempo.

No es la primera vez en los últimos meses que la cantante y actriz aparece en redes sin maquillaje, recién levantada de la cama. Esta vez vuelve a hacerlo para subir un nuevo reto: bailar en pijama "In the morning", un vídeo que ha conseguido millones de likes en muy poco tiempo.

Todo comenzó cuando una fan de JLo subió a TikTok una coregrafía de su canción 'Por la mañana'. A la cantante le gustaron los pasos y decidió hacerlos suyos, pero con varios pluses: en pijama, a cara lavada y como reto para todas las que se atrevan a salir así en sus redes sociales. El pijama elegido por Jlo es blanco, con estampado gris navideño, atado con un cordón rosa y tamaño XL. El pelo, recogido en un rodete alto hecho "así nomás". Tenés que leer Maluma debutará en cine en febrero de 2021 como pareja de Jennifer Lopez Pero claro, la diva no podía resistirse a mostrar su lado más sensual y también baila con un ajustado pantalón negro de cuero y una remera cruzada de gran escote, en versión noche, con su melena rubia suelta y en esta ocasión maquillada. Una oportunidad para las que se nieguen a salir en pijama. El vídeo es divertido, pues acaba cuando su prometido, Alex Rodriguez, la toma en sus brazos y se la lleva. Todo es una alegoría al espíritu de la canción 'Por la mañana', que viene decir que hay que querer a las mujeres también recién levantadas, sin maquillaje ni peinados elaborados ni lookazos. "Si me quieres, dilo por la mañana", canta la estrella del pop, que dice de su chico: "¡Lo amo tanto por la mañana como por la noche!".