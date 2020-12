https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Entretelones de la política provincial

Aquellos votos para Ponce Asahad

Filtrado. El ex fiscal Gustavo Ponce Asahad admitió que cobró dinero de un capitalista del juego ilegal. Su designación en 2014 no estuvo exenta de interrogantes, rechazos y abstenciones.

Ahora que Gustavo Ponce Asahad cobró notoriedad por su declaración ante sus ex compañeros del Ministerio Público de la Acusación (MPA) admitiendo que cobró dinero de un capitalista del juego ilegal para apañar sus actividades, no son pocos los que se preguntan cómo llegó al cargo, o mejor dicho, dónde estuvo el origen de su designación. Entonces es interesante recurrir a la versión taquigráfica de la Asamblea Legislativa del 19 de marzo de 2014 que presidida por el vicegobernador Jorge Henn terminó dándole acuerdo. El resultado final habla de los interrogantes que planteaba el pliego enviado por el Poder Ejecutivo encabezado por Antonio Bonfatti. Eran tiempos de mayoría justicialista en ambas cámaras legislativas. Asamblea con quórum al límite. De los 69 integrantes del cuerpo sólo 38 participaron al momento de votarse el pliego de Ponce Asahad y solo 15 lo avalaron; otros 15 pidieron abstenerse y 8 directamente votaron por el rechazo tras discursos en ese sentido de los radicales Lisandro Enrico y Griselda Tessio. A la hora de las abstenciones se anotaron para pedir permiso los seis diputados del Frente Progresista; cuatro del Pro; tres de Producción y Trabajo y tres bielsistas. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

