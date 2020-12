Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 14.12.2020

Noche de paz, armonía y amor

JOSÉ LUIS BERMÚDEZ

"Cuando fui niño, la Navidad tenía un significado tan puro, tan tierno, tan dulce... Cuando fui niño, veía a mi familia toda alrededor de la mesa, y antes de cenar en Nochebuena, agradecíamos a Jesús por todas las bendiciones recibidas. También en la mesa, se dejaba la cabecera para el invitado especial e incluso le colocábamos plato, cubiertos, vaso y servilleta. Ese lugar era destinado al más maravilloso invitado de honor: Jesús. En la mesa se hablaba de las bendiciones del año, e incluso se cantaba algunos himnos de alabanza. Luego, uno de los adultos mayores venía con la noticia de que debajo del árbol navideño había regalos para todos. Entonces, alegres y contentos nos apresurábamos a llegar primero. Y esos adultos mayores eran los que los repartían según el nombre y la edad. Primero, los más chiquitos. Todo transcurría en un ambiente de paz, armonía y amor. Quiero agradecer esta oportunidad que me da el diario, para desearles que todas las familias, en esta Nochebuena, que tengan una velada hermosa y especial, y que puedan hacer una oración de gratitud a Jesús. No importa qué hay para comer, o si hay o no regalos..., lo importante es que haya paz, armonía y amor. Que alejemos los fantasmas de rencores y de malos pensamientos. Que solo sea un encuentro familiar donde impere la unión a través del nacimiento de Jesús en los corazones. Tener Amor es tener un pedacito de Dios en el corazón".

****

¡Abrieron todo!

UNA PERSONA INDIGNADA

"Las personas que hace 9 meses que estamos haciendo el aislamiento forzado, que nos cuidamos, que no salimos, que lo hacemos solo lo indispensable, para comprar comestibles, no sabemos qué pensar. Los adultos mayores somos los que estamos sufriendo mucho. Y la ministra de Salud habla de lo que pasa en Santa Fe, diciendo que ya no es Rosario el epicentro, que ahora es acá y para el norte. Encima nos recomienda que nos cuidemos, que sigamos en el aislamiento, que respetemos los protocolos, mientras vemos lo que pasa en la ciudad. ¡¡Están haciendo una vida normal", ¡¡han abierto todo!! A la par, nos dicen a todos que nos cuidemos, no solo los mayores... Por un lado remarcan sobre los cuidados y por el otro abren todo, hasta hay fiestas en la costanera, abrieron los paradores de la Costanera Este, toda la gente en la playa, por todos lados, haciendo una vida normal. Si tenemos que ser rigurosos con el aislamiento, ¡que no abran todo! Si somos el epicentro de la pandemia, que cierren. Que Dios nos ayude y que la población tenga un poco de cabeza, porque hay gente que ha muerto y sigue muriendo".

****

Faltan luminarias

RAÚL ACEVEDO

"Pasaré la lista de 10 reclamos por falta de alumbrado público. Distan desde el mes de diciembre de 2019. A un año de la presente gestión municipal no han sido solucionados. Reclamos: 36983, 40216, 42363, 52756, 52765, 43087, 52848, 61638, 697058, 42147".

****

De corralitos y colectivos

AMÉRICO

"Para Assa: corralito abandonado en Laprida y Calcena, vereda de la Escuela Técnica Nicolás Avellaneda. Otro tema: hace unos días, estuve 45 minutos esperando el 16, a la altura del monumento a Monzón y 1.10 hora para volver, en la Plaza del Soldado: viajábamos colgados de la cantidad de gente que iba parada, estaba casi lleno. Encima hacía un calor insoportable, siendo las 11 horas. Y en la Plaza del Soldado había bastante gente esperando para tomar otras líneas de colectivos. Es una vergüenza lo que está pasando con las empresas de servicios públicos y la Municipalidad, que no controla esto".

****

Homenajes

HILDA RE

"Me gustaría que salieran las historias sobre dos médicos: Ramón Carrillo y de Esteban Laureano Maradona, de vidas ejemplares. Cariños y gracias".

****

Plebiscito por el tren urbano

MARÍA DE B° ROMA

"Con respecto al tren urbano, creo que debería hacerse una encuesta, porque fue el dinero nuestro, que pagamos. Creo que en vez de para bicicletas se debería donar el dinero al hospital, que buena falta le hace, como sumar aparatología; o también para el hospital Iturraspe del centro. Creo que el dinero es de todos los contribuyentes y no de un partido político. Vendría muy bien la encuesta y así poder saber nosotros adónde va a parar nuestro dinero".

****

Muros del odio

ROBERTO ACUÑA

"Cuando construyeron el Muro de Berlín, fue catalogado como el muro del odio. En realidad, existen muchos muros en el mundo, pero muy pocos tuvieron esa significación especial en la Alemania de posguerra. Cuando hablamos de muro, hablamos de separación, de distanciamiento, de dividir, apartar, de desunir. Argentina hace décadas y seguramente siglos que posee muros invisibles, con una historia de cruel efectividad. Algo siempre nos separa, nos disgrega, peronistas y radicales, macristas y kirchneristas, abortistas y antiabortistas, Colón y Unión, izquierda y derecha, populistas y antipopulistas... Son los muros invisibles del odio. Tennessee Williams, dramaturgo estadounidense, expresó: 'Creo que el odio es un sentimiento que solo puede existir en ausencia de toda inteligencia'. Y los argentinos hace tiempo que no estamos siendo inteligentes...".

