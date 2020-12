Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 14.12.2020

Una plaza peligrosa y mugrienta

MARÍA EUGENIA ZABALA

"El cesto de la plaza es una vergüenza. Pido que la empresa pase y retire la basura que hace 15 días que está. Después pasan los carritos, rompen las bolsas y se hace un basural. Otro tanto son los yuyos ¡¡altísimos!!, dentro de una semana taparán los tapiales de las casas. Estos lugares fueron para que los niños y adultos puedan desarrollar distintas actividades. Pero para lo único que sirvió fue para que se esconda gente de malvivir y les roben a las personas que vienen o van a trabajar. Ni hablar de las luces que faltan en las columnas. Como diría mi abuela: es una boca de lobo. Esto es Paseo Escalante, entre Quintana y Gutiérrez, sobre Pasaje Cullen. Tengo varias fotos para que vean lo que es esto. Muchas gracias".

Efluentes cloacales

VECINOS DE BARRIO EL POZO

"Hace como una semana que hay efluentes cloacales en la calle Alejandro Greca al 1200, bien enfrente de la comisaría. Creemos que ese líquido nauseabundo y contaminante proviene de las torres contiguas. Es un completo asco pasar por allí. Hay muchos negocios, bajan mercadería, etc., en medio de los líquidos cloacales. Con el calor y el sol esto es una bomba infecciosa. Por favor, a Assa, que acuda con sus operarios a destapar y limpiar el sector. Gracias por el espacio".

Desagüe Espora

VECINA PREOCUPADA

"Al intendente Emilio Jatón: vivo en calle Risso, donde empieza la obra del Desagüe Espora. Estoy viendo que en calle Risso, desde Espora hasta Facundo Zuviría, la empresa ha retirado la maquinaria y es raro cómo ha sido la terminación. Yo quisiera que el señor Jatón, como estuvo en un comienzo, cuando se retomó la obra, que se acerque para que vea las terminaciones de esa obra. Deja mucho que desear cómo ha quedado. Hicieron un asfalto en medio de una calle ancha, donde va el túnel ese, que es el desagüe gigante, que hicieron abajo, de tierra... Han puesto caños de grandes bocas, para el lado norte de calle Risso, y eso sería para que el agua vaya por esos túneles, a una profundidad de más o menos metro y medio. Pero yo me pregunto: hicieron dos paredes en los costados del caño y ahí nomás terminaron... No hicieron zanja, no le pusieron alcantarillas... Yo quiero saber si van a venir a terminar esto, porque no puede quedar así... ¡¡No me explico cómo pueden dejar esto así!!, ¿¿cómo va a escurrir el agua para esos caños??, porque no tienen cordón cuneta, nada para que el agua se deslice. Es decir, no hicieron cordón cuneta derecho a las cañerías, con sus respectivas rejillas. Eso está todo así nomás... Dentro de un mes o dos, esos caños van a estar tapados de basura o de tierra, porque están a profundidad y no tienen zanjeo. Se van a tapar y todo el dinero que se ha gastado aquí, en calle Risso, va a ser inútil. Aparte, el peligro latente: no le han puesto rejillas, está desprotegido. Está el caño solo que entra a esos túneles. Incluso, en 1° de Mayo, entre Pje. Ingenieros y Risso, hay una plaza. Pienso en el peligro que es para las criaturas ese caño, porque van chicos solitos a jugar a la plaza. Algunos son traviesos; quiera Dios que a ninguna criatura se le ocurra meterse ahí. Como es eterna esta obra, quisiera saber si terminaron o si van a venir a colocar una alcantarilla. Asimismo, para la parte sur, donde se encuentra barrio Belgrano, que está asfaltado y tiene todos sus desagües hechos: no han puesto conexión para ese túnel. Incluso, barrio Belgrano tiene asfalto que termina en Risso, y dejaron desunido al asfalto que hicieron arriba con los asfaltos que vienen de las calles transversales... Entonces quedan varios metros de tierra entre un asfalto y otro. No han hecho los bordes de las esquinas, nada... Cuando llueve eso es un barrial. Queda todo tapado de barro y tierra ese asfalto que hicieron... Que el intendente venga a ver esa obra que él está pagando".