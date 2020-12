https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 14.12.2020 - Última actualización - 20:59

20:57

En el centro porteño

Agrupaciones kirchneristas se concentraron en reclamo de una "Navidad sin presos políticos"

Algunos de los dirigentes por los que reclaman los manifestantes son el propio D´Elía y Esteche, además del ex vicepresidente Boudou, la dirigente de la Tupac Amaru Milagro Sala y el ex ministro de Planificación Julio de Vido.

Crédito: NA/Mariano Sánchez



