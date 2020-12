A Julieta Ortega le "hace ruido" el feminismo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 14.12.2020

La actriz contró una charla que tuvo con su mamá, Evangelina Salazar, sobre el aborto y comentó qué es lo que le molesta de algunas feministas

En diálogo con Catalina Dlugi por La Once Diez/Radio de la Ciudad, la actriz habló de debate por el proyecto de ley que permite acceder libre y legalmente al aborto y, mientras se espera a que la resolución en Senadores, dijo: "Ahora es cuestión de juntar fuerzas en un año que se creía perdido por la pandemia", indicó. Aunque señaló: "Este es un tema importante, de salud pública. Es importante que salga este año. Es un proyecto que fue encajonado hace años".

"Si me preguntas creo que va a salir. Si no sale se va a seguir presentando. Es ley en la mayoría de los países que nos gusta mirar como países desarrollados. Si no sale esta vez, igual va a salir eventualmente”, sostuvo. "No estamos promoviendo el aborto, es una cuestión de salud pública y justicia social y que una ley así es asistir a mujeres que hayan decidido no seguir adelante con su embarazo, venga de la clase social que venga, y puedan llevarlo a cabo en una situación sanitaria adecuada", agregó la actriz, y remarcó: "La clandestinidad siempre es peligrosa, asi tengas los recursos".

Julieta Ortega, además, reveló el diálogo que mantuvo con su madre sobre el tema: "Mi mamá me dijo una vez una cosa muy linda: 'yo respeto mucho tu opinión y la de tu hermana, nunca se me hubiese ocurrido interrumpir un embarazo, entiendo que yo no soy la medida de todas las cosas, entiendo que hay otras realidades y que la ley debería salir por mis hijas y por mis nietas'", contó en nota con Catalina Dlugi.

Al hablar de Evangeliza Salazar, quien abandonó su carrera como actriz para dedicarse a su familia, Julieta hizo referencia al feminismo y lanzó una crítíca: "Lo único que me hace ruido del feminismo es cuando nos ponemos en policías de las demás, yo creo que mi mamá ha sido muy feliz en su rol de madre. Cuando mi mamá tuvo la posibilidad de quedarse en su casa fue la mujer más feliz del mundo, soy hija de una mamá muy amorosa y presente”.

Ortega se reinventó durante el confinamiento con su empresa de ropa de dormir. Sobre eso, dijo: “Me salvó la cuarentena, me va mejor que antes, armo los pedidos en mi casa y a veces cuando mi hijo se queja porque tiene que bajar o algo por los pedidos, le digo que esto es con lo que estamos viviendo este año. Yo me pregunté qué voy a hacer cuando no pueda trabajar como actriz, cuando no me llamen más”.