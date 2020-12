Investigan fallas en la ciberseguridad federal en Estados Unidos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

El Departamento de Seguridad Nacional de EEUU (DHS, en inglés) está investigando las fallas cibernéticas que han ocurrido en todo el Gobierno federal, dijo este lunes el subsecretario de Asuntos Públicos de esa entidad, Alexei Woltornist, en un comunicado.

"El Departamento de Seguridad Nacional está al tanto de las fallas cibernéticas en todo el Gobierno federal y trabaja en estrecha colaboración con nuestros socios en el sector público y privado en la respuesta federal", dijo Woltornist.

Según informaron los medios, los funcionarios estadounidenses creen que los piratas informáticos son supuestamente parte de una campaña de inteligencia rusa dirigida a múltiples agencias en Washington y a la compañía de ciberseguridad FireEye.

La embajada rusa en EEUU dijo que los informes de la prensa de ese país que acusan a los hackers rusos por los recientes ciberataques son infundados.

El 13 de diciembre, los medios estadounidenses informaron que un grupo de piratería presuntamente respaldado por un Gobierno extranjero había robado datos del Departamento del Tesoro y de la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información.

Según los reportes, los hackers obtuvieron acceso comprometiendo al proveedor de software SolarWinds, con sede en Texas, una compañía que proporciona servicios de tecnología a todo el mundo, incluidas varias agencias gubernamentales y militares de EEUU.

El periódico The Washington Post informó que un grupo de piratas informáticos llamado APT29, también conocido como the Dukes o Cozy Bear, supuestamente vinculado al Gobierno ruso, probablemente estuvo detrás del ataque, pero no proporcionó pruebas de sus afirmaciones.