https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 15.12.2020 - Última actualización - 10:48

10:39

El cantante confesó ante el tribunal que rompió las reglas porque no había escuchado las instrucciones.

"Producción, un delantal gris" El Polaco hizo trampa en MasterChef Celebrity y el jurado lo descalificó El cantante confesó ante el tribunal que rompió las reglas porque no había escuchado las instrucciones.

Este lunes, El Polaco recibió un duro revés en MasterChef Celebrity cuando los jurados advirtieron que el participante se salteó las reglas de la prueba y lo sancionaron duramente. El cantante explicó que no había escuchado las instrucciones, pero el apercibimiento siguió en pie y de esta manera ligó un delantal gris pese a que había hecho un plato más que aceptable.

“Voy a apelar a tu sinceridad. Cuando presentaste el plato esta remolacha no estaba, así que te voy a escuchar a vos”, le dijo Damián Betular frente al ciervo. “Le pedí una remolacha a Claudia”, dijo El Polaco muy risueño aunque los jurados no compartían su visión.

“¿Te puedo contar? No sabía que había que poner los tres ingredientes, solo uno. Entonces elegí…”, dijo el Polaco y recibió como respuesta “hacer trampa”, de parte de Betular.

“¡No lo vio nadie!”, aseguró el cantante, y luego reconoció que no había escuchado las instrucciones que dio Donato de Santis al inicio de la prueba. “¡No va a volver a pasar!”, prometió, pese a que la semana pasada recibió otro reto de Germán Martitegui por no prestar atención.

Y fue precisamente ese jurado el encargado de dar el veredicto sobre el cantante. “Polaco, coincidimos en que esa remolacha no estaba ahí cuando presentaste el plato. Y ahora quiero decirles que acá no hay más lugar para hacer trampa. Igual, no te va a salir gratis, Polaco. Por favor producción un delantal gris”, ordenó el chef mientras el cantante aceptaba de buen grado la decisión.