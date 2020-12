https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Casación confirmó la absolución

Néstor Oroño: "Hoy Tognoli no adeuda nada a la Justicia"

El abogado Néstor Oroño fue notificado este lunes del fallo de la Cámara Federal, que ratificó la absolución para el ex jefe de policía de la provincia, Hugo Tognoli, que estuvo casi seis años preso, acusado de encubrir a narcos del sur.

"El fallo satisface nuestra expectativa, entendíamos que no había elementos para revertirlo", sostuvo Oroño (izq) en la foto junto a Tognoli. Crédito: Archivo El Litoral

La Sala II de la Cámara Federan de Casación Penal confirmó este lunes la absolución para el ex jefe de Policía de la provincia, Hugo Tognoli, quien estuvo casi seis años preso, acusado de encubrir a narcos de la zona sur. El fallo de 186 fojas, lleva la firma de los jueces Guillermo Yacobucci -presidente-, Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, quienes por mayoría rechazaron "el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal"; y a la vez, dispusieron "hacer conocer al Procurador General de la Nación el déficit investigativo de las presentes actuaciones". Casación se expidió este lunes 14 de diciembre sobre los planteos recursivos de la fiscalía y las defensas de las 22 personas que fueron llevada a juicio ante el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario, que el 7 de junio de 2018 emitió sentencia. En aquella oportunidad, Tognoli fue absuelto por el beneficio de la duda por los jueces Beatriz Caballero de Barabani, Otmar Paulucci y Omar Di Gerónimo, quienes ordenaron su libertad. No obstante, fueron condenados por delitos de narcotráfico sus consortes de causa, Aldo 'Totola' Orozco (de Firmat), a 12 años de prisión; Carlos Ascaíni (Villa Cañás) y el ex jefe de la Brigada de Drogas de Venado Tuerto, Néstor Fernández, los dos últimos a 10 años. El resto recibió penas menores y hubo otros cuatro absueltos junto con Tognoli. "Deficiente e irregular" "Nosotros esperábamos esta sentencia", dijo este martes el abogado Néstor Oroño, quien junto a su colega Federico Carignano, emprendieron la defensa de Tognoli. "La Cámara de Casación confirma lo que fue un postulado de la defensa en cuanto a una investigación fiscal deficiente e irregular", dijo el letrado, "a punto tal que uno de los ítems del resuelvo habla de remitir los antecedentes al Procurado General de la Nación". Esto último, a propósito del desempeño de los fiscales Adolfo Villate, Adriana Saccone -antes la Dra. Liliana Bettiolo-, quienes solicitaron 15 años de prisión y multa para el policía. Por otra parte, la defensa del ex policía sostuvo que "en el fallo de Cámara se desestima la aplicación de una figura que es extraña y no está legislada, que es la empresa criminal conjunta, que fue sostenida por la fiscalía en el juicio de manera artificiosa y contra el principio de legalidad que debe imperar de manera irrestricta en materia legal". Tenés que leer Confirmaron la absolución del exjefe de policía Hugo Tognoli Tranquilidad y satisfacción En tanto, sobre la situación legal de Tognoli, el Dr. Oroño remarcó que "él está muy tranquilo" porque "tiene la pena de Santa Fe íntegramente cumplía", es decir que "hoy Tognoli no adeuda nada a la justicia". Cabe recordar que Hugo Tognoli fue condenado en 2015 por el TOF local, a 6 años de prisión por encubrimiento, coacciones e incumplimiento del deber de funcionario. Finalmente Oroño cerró diciendo que "el fallo satisface nuestra expectativa, entendíamos que no había elementos para revertirlo y que el recurso fiscal era volver a insistir en cuestiones que habían quedado descartadas a lo largo del juicio". Los hechos por los cuales Tognoli enfrentó un juicio de un año en los tribunales federales de Rosario ocurrieron en 2009, cuando era jefe de la Dirección General de Control y Prevención de Adicciones (ex Drogas Peligrosas). Sin embargo el caso saltó a la luz pública en octubre de 2012, por entonces revestía el cargo de jefe de policía de provincia, durante el gobierno socialista de Antonio Bonfatti. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

