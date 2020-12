Jatón cuenta con Presupuesto 2021 y podrá tomar deuda por 3 millones para obras

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El cálculo de gastos y recursos es de unos 16 mil millones de pesos. Se autorizó al Municipio a gestionar empréstitos con los cuales se podrá llevar agua potable a Colastiné Sur, por ejemplo. Defensa del oficialismo y críticas opositoras: "No se contempló seguridad ni producción". Tributos y derechos, con subas de un 27%.

El Concejo aprobó este martes tras un largo debate -por momentos tenso- el Presupuesto Municipal 2021 y la Ordenanza Tributaria. Son las dos normas "madre" para la administración local: ahora, el intendente Emilio Jatón cuenta con las herramientas financieras para gobernar con cierta tranquilidad el año entrante, aún con la pandemia encaramada sobre los hombros de la ciudad.

El despacho original sufrió modificaciones y hubo un texto acordado en labor parlamentaria. Así, la norma definitiva se sancionó con la mayoría de los votos, aunque hubo dos abstenciones (de Carlos Pereira y Inés Larriera, UCR-Juntos por el Cambio). El Presupuesto 2021 (consolidado) fijó en $16.169.927.351 los gastos corrientes y de capital de todo el sector público municipal (administración central, organismos descentralizados e instituciones de seguridad social). Y el cálculo de recursos corrientes y de capital destinados a atender esos gastos se estableció en $16.391.541.680.

A su vez, el Ejecutivo recibió -con los dos tercios de los votos necesarios- autorización para contraer empréstitos ante entidades bancarias, cooperativas, inversores institucionales -etcétera- por hasta $213 millones. Esos fondos a gestionar deberán tener como destino obras y adquisiciones en los siguientes ítems: puesta en valor de Av. Galicia (por $61.320.000); iluminación en Guadalupe Noreste y Central Guadalupe ($48.375.000); iluminación en Siete Jefes ($38.055.000), en Fomento 9 de Julio ($10.000.000) y en barrio Roma ($10.000.000).

También se contempló la obra de iluminación en los entornos de los hospitales Orlando Alassia, José M. Cullen, Gumersindo Sayago, Mira y López e Iturraspe, por un total de $5 millones. Se estipuló además la obra de agua potable en Colastiné Sur por $32.250.000 y, finalmente, el tercer tramo de la bicisenda Hipódromo- Fomento (desde Iturraspe y 4 de enero hasta Peñaloza y Diagonal Goyena) por un monto de $8.000.000.

El Municipio podrá asignar, para la apertura de la calle Pedro Díaz Colodrero al 3.300, en su intersección con la vía ferroviaria y calle Saavedra, 5 millones de pesos; para la construcción de la vereda perimetral sobre el borde oeste del Parque Federal junto a Pedro Vittori -entre Luciano Torrent y Salvador del Carril- $4 millones; también, para la Secretaría de Educación y Cultura, en el Programa de Políticas e Industrias Culturales ("Santa Fe, Set de Filmación"), la suma de $1 millón. En estos tres casos, se deberán realizar las modificaciones presupuestarias que sean necesarias.

Chicana y grieta

En el recinto, la concejala oficialista Laura Mondino (Santa Fe Puede Más - FPCyS) defendió el cálculo de recursos y gastos con el que contará Jatón. Y volvió sobre la "herencia recibida" de la gestión anterior, tras hacer un racconto de cuando Jatón asumió el gobierno de la ciudad: "Antes se gestionaba para la foto, y hasta anunciaban obras que nunca llegaron, o llegaron a medias. Recuerdo los desagües en Santa Rosa de Lima y el Espora, ni hablar...", criticó.

Habló de la 'bendita deuda': "Esos 1.800 millones que nos dejaron, y encima se fueron sin decir a la ciudadanía cuál era la deuda real (siempre aludiendo la anterior administración). Nos quedó un sistema de recolección de residuos casi colapsado. No me sorprende que los mismos concejales de aquel espacio político (aludió elípticamente a Pereira y Larriera) no estén acompañando este presupuesto", chicaneó Mondino. Las obras contempladas para 2021 "van a cambiar la vida de miles de personas". Trajo a cuenta "la Tiguan" (vehículo destinado a la intendencia anterior) y hasta el Tren Urbano: "Fueron mentiras".

Acusó el golpe y le salió al cruce Carlos Suárez, del bloque UCR-Juntos por el Cambio. "Esa es un crítica muy pobre, muy pobre como este presupuesto", espetó a Mondino. Pero, ¿por qué es un presupuesto pobre? "Hoy tenemos una ciudad con presupuesto pero sin rumbo, o al menos ese rumbo no me es claro. Primero, la seguridad -empezó a enumerar-. Si bien las obras de alumbrado previstas son responsabilidad primaria del municipio, no se contempla (en el Presupuesto 2021) la instalación de ni una cámara de seguridad; tampoco mejoras en la infraestructura de la GSI, ni en el centro de monitoreo. Es algo que nos preocupa".

Otro punto flaco del ordenanza "madre" para Suárez es que para el año entrante, "no hay ningún refuerzo presupuestario para la problemática medioambiental. Y veo un retroceso de la obra pública con fondos municipales, sólo (las que se proyectan se harían) con fondos provinciales o nacionales". La producción local quedó afuera de las prioridades, cuestionó el edil: "Porque, pandemia mediante, el sector productivo fue uno de los más afectados. La secretaría de Producción, mirando el año que viene, debiera tener un fuerte impacto presupuestario para recuperar la matriz productiva de la ciudad, pero tendrá sólo un 10% más que lo que tiene en el actual ejercicio". Si bien dejó en claro sus reparos, Suárez acompañó la sanción "por responsabilidad política".

Hoja de ruta

"En los presupuestos se ven plasmadas las hojas de ruta, es decir, cuáles son las prioridades de los gobiernos y cuáles no. Es cierto que la pandemia desvirtuó el año; por ello, desde el PJ pusimos como prioridad acompañar al gobierno municipal en este duro momento que vivimos como sociedad", declaró el justicialista Federico Fulini. "No obstante -aquí puntualizó sus críticas-, no nos queda claro cuál es el plan estratégico del gobierno, qué ciudad quiere y cómo quiere conseguir esa ciudad que quiere".

"El intendente plantea en sus discursos resolver los desequilibrios entre los santafesinos; pero para ello debe generarse empleo genuino, y brindar las condiciones para que el sector privado invierta. Hay potencial para hacer un centro logístico, y tenemos un Puerto. Es hora de pensar una ciudad que aproveche sus ventajas geográficas y que deje de depender casi exclusivamente del empleo público, el comercio y las inversiones inmobiliarias", propuso el edil.

Ordenanza Tributaria

Respecto de la Ordenanza Tributaria, en la votación hubo dos abstenciones (Pereira y Larriera). Fue negativo el voto del bloque PJ (Juan J. Saleme, Jorgelina Mudallel y Federico Fulini). El despacho definitivo que fue sancionado no tuvo modificaciones. Este diario había adelantado que las nuevas subas en tributos y derechos para 2021 (que solicitó el intendente, y que ahora se aprobaron), se estiman en un promedio general del orden del 27%. No habrá aumentos sobre Drei, y la TGI seguirá con las actualizaciones por Zonas Inmobiliarias (sin el viejo tope de suba del 8% trimestral), algo que se había sancionado en febrero pasado.