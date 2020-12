https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 15.12.2020 - Última actualización - 13:44

13:37

Los ecos de una reunión "normal" de comisión directiva

Fútbol y balance, los temas que se llevaron la atención

Hay preocupación pero no se advierte desesperación en cuanto a la marcha del equipo, en tanto que los directivos tatengues analizaron el balance que dio superávit y será puesto a consideración de los socios, aunque no se sabe de qué manera. Una buena sin discusión: Zenón en la sub 20.

Kevin Zenón ya se probó la pilcha de la selección y se entrena con el sub 20 que conduce el "Bocha" Batista. Una gran noticia no sólo para el juvenil que llegó desde Corrientes, sino para todo Unión. Habrá entrenamientos durante toda la semana. Crédito: Gentileza Prensa Club Unión



Kevin Zenón ya se probó la pilcha de la selección y se entrena con el sub 20 que conduce el "Bocha" Batista. Una gran noticia no sólo para el juvenil que llegó desde Corrientes, sino para todo Unión. Habrá entrenamientos durante toda la semana. Crédito: Gentileza Prensa Club Unión

Los ecos de una reunión "normal" de comisión directiva Fútbol y balance, los temas que se llevaron la atención Hay preocupación pero no se advierte desesperación en cuanto a la marcha del equipo, en tanto que los directivos tatengues analizaron el balance que dio superávit y será puesto a consideración de los socios, aunque no se sabe de qué manera. Una buena sin discusión: Zenón en la sub 20. Hay preocupación pero no se advierte desesperación en cuanto a la marcha del equipo, en tanto que los directivos tatengues analizaron el balance que dio superávit y será puesto a consideración de los socios, aunque no se sabe de qué manera. Una buena sin discusión: Zenón en la sub 20.

Dicen que fue una reunión normal. Y desmienten categóricamente que, en algún momento, Azconzábal le haya deslizado a alguien que se quería ir del club. La reunión a la que El Litoral se refiere, es la de comisión directiva de este lunes a la tardecita en el club. Lo otro, totalmente descartado, va en consonancia con lo que expresó el entrenador luego del partido que Unión perdió el domingo con Defensa y Justicia, cuando fue muy claro respecto de la necesidad de seguir trabajando para mejorar un rendimiento que no ha sido bueno hasta el momento. Por lo pronto, nadie en Unión piensa en discontinuar este proceso post pandemia que arrancó con Azconzábal. Hubo un tema que se llevó buena parte de la atención de los dirigentes presentes y fue el del balance que cerró el 30 de junio pasado, que ya ha sido confeccionado y que ahora será evaluado, en sus formas, por el Consejo de Ciencias Económicas para luego ser presentado en asamblea para su aprobación, algo que está en veremos porque, por el momento, este tipo de reuniones no están permitidas producto de la pandemia. El balance, por lo que pudo averiguar El Litoral, es superavitario. También se mencionó, a manera de rumor, que el presidente Spahn solicitó un retiro de fondos. A propósito de esto, lo que pudo averiguar El Litoral es que si se produjo retiro de fondos, fue en consonancia con lo que ya fue aprobado por asamblea respecto al rubro "devolución de aportes de dirigentes y ex dirigentes", por ejemplo con la venta de jugadores, algo que en Unión se produjo en el transcurso del tiempo de este último balance, más allá de que hay muchas cuentas por cobrar todavía. En conclusión, los retiros de fondo que eventualmente podría haber realizado Spahn no es más que lo que está rubricado por asamblea y que, en su momento, permitió saldar definitivamente la deuda que había, por ejemplo, con las familias de Malvicino y Vega. Más allá de la "normalidad" de la reunión, nadie discute que el tema fútbol ocupó su tiempo, que se analizó la actuación del equipo, el trabajo que se viene desarrollando y lo que será necesario para mejorar la producción, pensando ya en el 2021. "En enero se reabrirá el libro de pases y ya se está trabajando, inclusive con puestos a reforzar y decisiones que hay que tomar con algunos jugadores", señalaron a El Litoral. Tenés que leer Azconzábal: "Si tengo que cambiar el sistema, lo haré" En Unión se deberá resolver qué se hace con los cuatro jugadores cuyos contratos terminan en diciembre. Hay uno, que es Emanuel Cecchini, que resulta difícil admitir que continúe en el club porque apenas jugó un puñado de minutos y no es tenido en cuenta por Azconzábal. Hay uno que se cae de maduro que harán el esfuerzo por retenerlo y es Javier Cabrera, el uruguayo que ha satisfecho las expectativas que se crearon cuando fue contratado a principios de este año, con Madelón de entrenador. Después, habrá que tomar una decisión con otros dos que han jugado algunos partidos pero que habrá que ver si realmente el técnico los tendrá en cuenta para el año que viene: el uruguayo Assís y Elizari. En este último caso, el de Elizari, ha tenido partidos aceptables (como por ejemplo este último y más allá de lo que fue la actuación del equipo) y quizás haya una opinión dividida al respecto. A todo esto, el plantel volvió este martes a los entrenamientos con la vista puesta en el duro partido del lunes que viene, en el Gigante de Arroyito, ante Rosario Central. Los resultados vienen siendo negativos, Unión acumula cuatro derrotas y un empate en los últimos cinco partidos (derrotas con Racing, Atlético Tucumán y Defensa y Justicia por el torneo local y con Bahía por la Sudamericana, más un solo empate con Bahía, en la revancha en Santa Fe). Esto no hizo más que disminuir el grado de confianza que se había generado en torno al trabajo de Azconzábal, incluyendo la eliminación de la Sudamericana en manos de un rival tranquilamente considerado como accesible y, además, la caída a la zona Complementación cuando dependía de sí mismo y en dos partidos para meterse en la zona Campeonato, que es la que otorga el premio del título de campeón y la clasificación para la Libertadores del año que viene. Rosario Central goleó este lunes a Patronato por 4 a 0 en el Gigante de Arroyito y arrancó con el pie derecho en la zona A de la fase Complementación, con una notable actuación del pibe Alan Marinelli, autor de dos goles. Otro de los tantos del equipo del Kily González fue convertido por el uruguayo Diego Zabala, el ex volante de Unión. Como última noticia, Kevin Zenón se entrena desde este lunes con el plantel sub 20 de la selección argentina que dirige Fernando Batista. El equipo conducido por el Bocha comenzó su preparación para el torneo Sudamericano que -si no hay inconvenientes y las condiciones sanitarias lo permiten- se disputaría en Colombia en febrero de 2021. Batista no pudo contar con algunos juveniles de Boca, que sí cedió a Agustín Lastra, el defensor Agustín Sandez y el delantero Luis Vázquez, pero no a Exequiel Zeballos ni Gastón Ávila. Tampoco estuvo presente el volante de Colón, Facundo Farías, afectado por Covid. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa