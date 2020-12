Bloque PJ: Perotti lo cortó en dos, pero se quebró en tres

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La decisión de crear la bancada "Lealtad" se empujó desde la Casa Gris. No era la estrategia que habían consensuado sus cuatro integrantes: pensaban que era el momento de privilegiar la agenda legislativa. Habrá un tercer bloque peronista, de dos miembros.

La creación del nuevo bloque "Lealtad", formado por cuatro senadores del oficialismo más oficialista (que espera con los brazos abiertos a los que quieran agregarse), deja más claro el mapa del peronismo en el Senado, cruzado por una crisis que es muy anterior a las declaraciones del ex fiscal preso por cobrar coimas al juego ilegal, Gustavo Ponce Asahad, que acusa al senador Armando Traferri de integrar una red de protección política a esa actividad.

Las diferencias comenzaron en 2019, a poco de la victoria del justicialismo santafesino. La transición entre el entonces gobernador saliente Miguel Lifschitz y el electo Omar Perotti iniciaron una división de aguas en el bloque de senadores justicialistas Juan Domingo Perón, aún antes de la renovación de las Cámaras. La división se expuso (con matices) a la hora de tratar el presupuesto hoy vigente, al momento de integrar las comisiones del cuerpo y ante otras normas surgidas en la Legislatura, como las que regulan y transparentan los gastos reservados en el MPA y el Ejecutivo, así como la norma que fija incompatibilidades para ejercer cargos en el Ministerio Público de la Acusación. Ambas fueron calificadas como leyes "anti Sain" porque quienes las rechazan o solo advierten una parte menor de su contenido. Fueron vetadas por el Poder Ejecutivo y aún no se habilitó su tratamiento. La Legislatura se expediría recién en mayo del año próximo.

Debe decirse que, en el Senado, a la hora de votar las leyes pedidas por el gobernador, el oficialismo fue uno. ¿Lo será de aquí en más? No hubo fisuras a la hora de rechazar enérgicamente las imputaciones del ministro de Seguridad Marcelo Sain contra el "bloque de poder" de la Cámara alta al que asoció a manejos mafiosos con el narcotráfico. Y tampoco para sostener el veto a la ley que producir beneficios presumiblemente mayores a los docentes reemplazantes y los porteros auxiliares. El gobierno no quiso discutir con los gremios cómo compensarlos porque –por la inacción de la Casa Gris- no recibieron ayudas del Estado nacional, ni fueron requeridos para llevar a cabo reemplazos.

Visto a la distancia, tienen larga data las desconfianzas mutuas entre el sector que lidera Perotti y los senadores del Nuevo Espacio Santafesino (Nes) que impulsó a Alejandra Rodenas, primero como diputada nacional y luego como vicegobernadora. Ese acuerdo que incluyó al kirchnerismo y permitió "la unidad en la diversidad" del PJ contiene la misma crisis que hoy luce el oficialismo del Senado.

Entre "leales" y "responsables"

El cuarteto que sigue con más fidelidad la letra y música de la Casa Gris no pensaba que era diciembre el momento más adecuado para romper. Pero lo hizo por una indicación del gobernador. El sábado 12 se lo vio en Rafaela junto al senador Alcides Calvo (ambos con prudentes barbijos) y tal vez ahí quedó claro que al mediodía del lunes 13, mientras Traferri llevara adelante su conferencia de prensa, se daría ese paso. Nada se diría del jefe de la bancada con más senadores peronistas, se hablaría en cambio de las diferencias de criterios sobre el tratamiento de los proyectos legislativos, pero el gesto de hacer coincidir las respuestas del senador por San Lorenzo a las preguntas de los periodistas con el anuncio y la palabra "Lealtad" hicieron el resto.

Los senadores que se han puesto el título de "leales" más de una vez, dejan el bloque del PJ que domina el Nes que prefiere ejercer un oficialismo "responsable", expresión que también se usaba durante los años en que al peronismo le tocaba ser oposición.

Presión y reacción

Se sabe que Calvo no era partidario de romper el bloque durante diciembre. Al igual que otros en ese grupo de cuatro (que sueñan con ser seis) se prefería privilegiar la agenda legislativa: al Senado le queda por delante avanzar con la ley tributaria (y remitirla a Diputados) y validar o no los eventuales cambios que la Cámara baja –que tiene mayoría opositora- le haga eventualmente al proyecto de ley de Presupuesto, al que ya Senadores le dio media sanción. Y hay otros asuntos pendientes que, en un contexto distinto, no tendrían que ofrecer mayores dificultades. El Poder Ejecutivo los habilitó en extraordinarias pero también produjo –con la decisión de cortar en dos- condiciones políticas que no favorecen los acuerdos.

El Senado está convocado para sesionar miércoles y jueves. Ya se cayó la sesión conjunta de ambas Cámaras que debe tratar la situación de fiscales bajo la lupa de la Legislatura y gracias a un error formal en la convocatoria la reunión fue cancelada desde la presidencia del Senado, sin fecha.

Panorama

El nuevo mapa del peronismo tiene al bloque Lealtad formado por Marcelo Lewandowski (Rosario), Marcos Castelló (La Capital), Ricardo Kaufmann (Garay) y Alcides Calvo (Castellanos). Todavía no se han elegido autoridades pero fue en ese orden que se difundió su primer comunicado: las normas de educación dicen que quien escribe una lista de nombres y apellidos debe ponerse en el último lugar. Y en general, quien escribe tiene poder.

En tanto, el bloque Juan Domingo Perón que tiene como jefe a Traferri , cuenta además con el vicepresidente de la bancada, José Baucero (San Javier), el presidente provisional, Rubén Pirola (Las Colonias), el presidente de la comisión de Constitucionales y la bicameral de Acuerdos, Joaquín Gramajo y sus pares Hugo Sosa (Vera) y Guillermo Cornaglia (Belgrano). Los seis forman filas en el Nes.

Un tercer fragmento

Al cierre de esta edición, aún estaban en la bancada antes mencionada los senadores Eduardo Rosconi (Caseros) y Cristina Berra (San Martín), pero se esperaba que la abandonen en lo que resta de la semana.

Ambos han cambiado sus posiciones según el tema en tratamiento, durante el último año: en unos casos votaron como los poderosos miembros del Nes y en otros junto a "Los Leales" que tienen línea directa con el gobierno provincial.

Berra y Rosconi han optado por no decir nada oficialmente, sólo hacen saber que todavía no hay nada definido (ni el nombre a adoptar) y que dejarán la bancada que encabeza Traferri. Subrayan que no es nombre la causa de la salida sino el nuevo escenario del peronismo en el Senado, en el que ya no se ocultan las divisiones.

Dejan abierta la posibilidad de sumarse al cuarteto más cercano a Perotti, pero "para más adelante". El tercer fragmento será clave para los números. En la práctica, han estado equidistantes de ambos polos y no siempre se expresaron del mismo modo.

Fiscales bajo la lupa: no habrá sesión conjunta

