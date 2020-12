https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 15.12.2020 - Última actualización - 18:33

18:28

Desde la Municipalidad recordaron que está vigente la ordenanza que regula el uso de pirotecnia y adelantaron que se reforzará el combate contra la venta y el uso de cualquier elemento que pueda infringir la normativa.

Por las fiestas de fin de año Santo Tomé intensifica los controles contra la pirotecnia sonora Desde la Municipalidad recordaron que está vigente la ordenanza que regula el uso de pirotecnia y adelantaron que se reforzará el combate contra la venta y el uso de cualquier elemento que pueda infringir la normativa. Desde la Municipalidad recordaron que está vigente la ordenanza que regula el uso de pirotecnia y adelantaron que se reforzará el combate contra la venta y el uso de cualquier elemento que pueda infringir la normativa.

En sintonía con las reglamentaciones que rigen en otras localidades de la provincia de Santa Fe en la materia, la ordenanza que regula el uso de la pirotecnia está vigente desde 2018 en la ciudad de Santo Tomé. Prohíbe en todo el ejido municipal la tenencia, fabricación, manipulación, circulación, transporte, comercialización, venta al público mayorista o minorista y uso particular de todo elemento de pirotecnia o cohetería, pero sí se permiten espectáculos de fuegos artificiales visuales y del tipo “silenciosos”.

En tal sentido, en diálogo con El Litoral, Virginia Monzón, directora de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal insistió en que las familias de pacientes con autismo “la pasan muy mal, sufren mucho los animales, se pierden y también hay accidentes”. Si bien la funcionaria destacó cierto “progreso en la concientización del ciudadano”, pidió solidaridad a los santotomesinos para que acompañen, “que no vendan y que no usen pirotecnia”, y recordó que durante las fiestas de 2019, “gracias a la gran campaña que se realizó, fue la primera vez que históricamente el Cullen no tuvo quemados en las fiestas”.

Segundo año de operativos

Sobre los operativos de control, Monzón explicó que tanto el año pasado como este, el municipio convocó a las instituciones que bregaron por la ordenanza, “que fueron los proteccionistas y familiares de pacientes con TDA y excombatientes”. “Además, sumamos otras áreas del municipio”, detalló.

“Mediante las denuncias que nos van haciendo los vecinos vamos a cada uno de los puntos donde nos alertan que se está vendiendo”, explicó. “El año pasado tuvimos 247 denuncias, fuimos absolutamente a todas y con un saldo positivo de unas quince, más o menos”, puntualizó la directora del área.

“Ahora -agregó- estamos repartiendo folletería y afiches por los comercios, vamos a seguir haciéndolo en los próximos días para llevar conciencia a los vecinos sobre el no uso de pirotecnia y el gran daño que hace”. “Hemos trabajado con otras instancias, como Fiscalía, para que nos acompañen cuando necesitemos una orden de allanamiento, sobre todo para los domicilios particulares, y con la gente de Explosivos de la URI para el acompañamiento en los operativos, y tanto con policía municipal como con policía de provincia vamos a estar haciendo operativos más fuertes durante el 23, 24, 30 y 31 que generalmente son los días donde uno ve mayor cantidad de venta de pirotecnia”, añadió.