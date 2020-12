https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 15.12.2020 - Última actualización - 19:55

19:53

En Rosario La soja avanzó $ 460 y cerró a $ 27.600

El precio de la soja disponible subió $ 460 y cerró hoy a $ 27.600 la tonelada en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada con baja participación de compradores.

En cuanto al segmento de la próxima cosecha se ofrecieron abiertamente US$ 295 la tonelada por la soja con entrega entre abril y mayo, en un contexto en el que un comprador no tradicional llegó a ofrecer US$ 300.

Por su parte, el maíz con entrega contractual se mantuvo en US$ 190 la tonelada, mismo precio para enero, mientras que para febrero el precio ofrecido fue de US$ 185.

Para la campaña 2020/21, el cereal con entrega entre marzo y abril se ubicó en US$ 185; mayo, US$ 180; junio, US$ 168; julio, US$ 165; y agosto, US$ 160.

Si bien por el trigo con descarga inmediata no hubo ofertas, sí las hubo en el diferido.

Para la entrega en diciembre y contractual, se ofrecieron abiertamente US$ 215; enero, US$ 216; febrero, US$ 217; marzo, US$ 218; y abril, US$ 219.

Por último, el girasol avanzó US$ 20 hasta los US$ 400 la tonelada y el sorgo cerró estable en US$ 210.