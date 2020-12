Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 15.12.2020

20:05

Llegan cartas

Navidad ¿el nacimiento de Jesús o de Apolo?

ALBERTO FABIÁN ESTRUBIA

El solsticio de invierno en el hemisferio norte tiene lugar todos los años, entre el 20 y el 25 de diciembre, y en el Imperio Romano, en esa fecha, celebraban el nacimiento de Apolo.

A este dios, que fue una de las deidades más importantes dentro de la cultura griega y luego en la romana, se lo ha reconocido como dios de la luz, dios del sol, de la verdad, de la profecía, de la música, de la medicina y la curación, de la vegetación, las artes, la poesía, entre lo más destacado.

Los cristianos de Roma del siglo I, que querían participar de esta fiesta tan convocante y no quedar marginados, pensaron en cambiarle el significado. Si había un ser de esa magnitud, para ellos, sólo podía ser Jesús el Nazareno, el Señor, y entonces se sumaron a los festejos para celebrar algo propio. Y de ahí quedó el 25 de diciembre como celebración del nacimiento de Jesús. A partir de ese hecho, el evangelista Lucas hizo el relato que consta en su Evangelio. Un relato hiperbólico, no histórico sino teológico. O sea, que sirve para fijar el nacimiento de Jesús en un momento hipotético y en un lugar simbólico como era Belén.

El relato de Lucas es plenamente imaginado, creativo, poético y esto no le quita veracidad para la Fe. Lucas, que posiblemente haya conocido al Jesús histórico, recreó un nacimiento acorde a lo que el Señor significó para ellos con toda la imaginería bíblica acorde con su misión profética.

Entonces se relata que Jesús nace como un niño pobre, rodeado de pastores, también pobres y marginales, que de noche cuidaban su ganado lanar. Los ángeles en el cielo cantaban su grandeza y esta figura además de ornamental tiende a ser prospectiva. Así lo presentará más adelante el evangelista Mateo, en el final de los tiempos, viniendo como Señor rodeado de ángeles, a juzgar a los vivos y a los muertos. Toda una prefiguración profética de algo que no sabemos cómo será en su final, pero que por la Fe creemos porque se nos da como posible: el día de la Justicia de Dios.

Lo importante de Navidad es saber qué significa ese niño para cada uno de nosotros. O es un muñequito de yeso, hecho intrascendente, o es el inicio de un acontecimiento muy importante del cual nace nuestra Fe en el Dios de Israel, nuestro Dios.

****

Luz sobre un tema complejo

ALCIDES FOSCO

"He leído y visto documentales serios, advirtiendo sobre la peligrosidad de los agrotóxicos en las cosechas y también sobre semillas transgénicas que estarían cuestionadas. En realidad no soy un experto; por eso sería bueno que un investigador del Conicet pueda publicar al respecto en este diario. No obstante, es materia de discusión e incluso de preocupación estos temas. Es también lógico suponer que no todo el que habla está autorizado con fundamentos científicos para hacerlo, y son éstos los que siembran dudas. Por esa razón, para una mejor comprensión de estos temas se necesita que las personas autorizadas, profesionales e investigadores de instituciones serias, puedan de una vez por todas decirnos qué y cómo se está produciendo en el campo, en referencia a los químicos que utilizan. Traería luz a un tema muy complejo".

****

Teoría del derrame

DANIEL PINO

"El efecto derrame, teoría del goteo o trickle down effect consiste en que al producirse un crecimiento económico, parte de éste necesariamente llegará a las capas sociales inferiores. El término fue acuñado por primera vez por el humorista Will Rogers, de EE.UU. en la década del 30. Luego el presidente Ronald Reagan, en la década del 80, trató de aplicarlo. Pero la teoría del derrame comenzó a difundirse después de la adhesión al Consenso de Washington, y tuvo su apogeo en los años 90, trasladándose a toda Latinoamérica. A mi entender, nunca dio resultado y acrecentó más la brecha entre ricos y pobres. Pero además, hay un dato muy relevante a tener en cuenta. Ya la Biblia habló de la teoría del derrame en la Parábola del rico y Lázaro. Con un final impensado tal vez para los economistas y financistas que adoran esa teoría. Sería bueno que quienes ostentan el poder económico mundial, regional, nacional y local, puedan leer esa parábola, para entender qué piensa Dios acerca de la teoría del derrame".