https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 15.12.2020 - Última actualización - 21:24

21:11

Desde la Asociación de transportes escolares y afines (ATEA), aseguran que se les notificó "sobre la hora" que se habilitaban las colonias, lo que no les dio tiempo para organizarse.

En época de colonias de vacaciones Advierten que 160 transportes escolares de la ciudad no pueden trabajar Desde la Asociación de transportes escolares y afines (ATEA), aseguran que se les notificó "sobre la hora" que se habilitaban las colonias, lo que no les dio tiempo para organizarse. Desde la Asociación de transportes escolares y afines (ATEA), aseguran que se les notificó "sobre la hora" que se habilitaban las colonias, lo que no les dio tiempo para organizarse.

El número impresiona: 160 transportes escolares que no pueden realizar sus trabajos habituales, luego de un año atípico, sin escuelas y en una época en la que ya habilitaron las colonias de vacaciones.

Este martes en la Municipalidad estuvieron reunidos representantes de los transportistas junto a autoridades locales para aclarar lo ocurrido.

"Históricamente, cuando empezábamos a movernos para las colonias, lo hacíamos desde octubre o noviembre, porque necesitábamos saber cuántos chicos íbamos a tener, tal como hacen las colonias. Generalmente, hasta que no hay certezas de cantidad de chicos o transportes, no se larga, porque los costos son muy importantes", comenzó diciéndole Jorge Blesa, referente de los transportistas, a El Litoral.

"Este año la Provincia, sobre la hora (entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre), avisó que las colonias iban a estar habilitadas. Lógicamente, profesores y transportistas venían insistiendo desde octubre o noviembre para poder volver a trabajar, porque necesitamos un tiempo para organizarnos. Tanto para nosotros como para los profesores a principios de diciembre, ya tenemos que tener todo para empezar a trabajar. A su vez, los padres que nos iban llamando para ver si había colonia, le íbamos diciendo que no estábamos autorizados y que no había colonias, así que perdimos la posibilidad de tener chicos", aseguró.

"Esto generó -continuó Blesa-, por ejemplo, que varios lugares decidieron no hacer colonias al no haber transportes escolares. Y todo eso, son fuentes de trabajo. Por eso es que recurrimos al municipio para que nos siga ayudando, porque somos muchos los que no estamos trabajando. Y también pedimos al Gobierno Provincial, que no nos suelte la mano porque estamos peor que antes. Es caótica nuestra situación, hay muchos que tuvieron que dejar de ser transportistas porque no pudieron bancar más cómo estaban. Por ende el año que viene seremos muchos menos y sin saber cuando van a comenzar las clases".

"Antes del 30 de noviembre habíamos presentado un proyecto, que se lo tuvo en cuenta pero no tuvo la suficiente trascendencia porque, por ese entonces, no habían permitido hasta ahí que las colonias trabajen. Estaba el protocolo pero no se había firmado porque las colonias no estaban habilitadas. Cuando aparece la posibilidad de trabajar el 30, nosotros nos enteramos el 5, por más protocolo presentado y que hoy esté aceptado, ya era tarde, no tenemos trabajo, porque muchas de las colonias empezaron los primeros días de diciembre. Y nunca tuvimos la certeza de si íbamos a trabajar o no. Pero nosotros como ATEA (Asociación de transportes escolares y afines), habíamos presentado un proyecto en donde el municipio lo había aceptado", aseguró Blesa.

"En la reunión que mantuvimos con la Municipalidad, hablamos para que más adelante las colonias se abran por la zona de Rincón, Sauce Viejo, Monte Vera, Santo Tomé, Arroyo Leyes. Pero nosotros hoy no estamos habilitados para transitar por esas zonas, no podemos transgredir jurisdicciones. También nos dijeron que si alguna colonia quiere abrir en enero, ellos ayudarían para que eso se traduzca en fuentes de trabajo. La cuestión es que podrán abrir 2 o 3 colonias, pero somos 160 los que estamos parados. Hoy no podemos trabajar y tenemos un futuro incierto", finalizó.