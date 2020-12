Gambito legislativo: el PJ cambió la presidencia por la ordenanza tributaria

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El radical Paoletti fue reelegido al frente del cuerpo, con votos del PJ. Luego, desempató a favor del oficialismo la votación de actualización de tasas.

Gustavo Capeletti | region@ellitoral.com

En el juego del ajedrez, el gambito es una jugada que consiste en sacrificar una pieza al principio de la partida para lograr una posición favorable y en espera de obtener ventajas posteriores.

En ese sentido, la miniserie Gambito de Dama, que marcó récord de audiencia en Netflix, popularizó esa estrategia del juego ciencia, de la cual el PJ reconquistense parece haber tomado debida nota para aplicarla en la reciente y caliente sesión en la que se eligieron las autoridades del cuerpo y se aprobó la nueva ordenanza tributaria.

Comandado por el concejal Gustavo López, el bloque del PJ con cuatro miembros votó en forma unánime para que el radical Eduardo Paoletti (FPCyS) fuera reelegido como presidente. En frente, las bancadas “UCR Ateneo Arturo Illia” y Juntos por el Cambio, que suman cinco concejales opositores, votaron por Roald Báscolo, pero Paoletti hizo uso de su doble voto - por ser titular del Concejo - y desempató en favor de sí mismo. El resultado final fue 6 a 5 y presidirá el legislativo reconquistense por un año más.

A cambio, el peronismo obtuvo por idéntico resultado la aprobación de la nueva ordenanza tributaria que prevé incremento de las tasas de un 54 por ciento. Otra vez, Paoletti desniveló el resultado final con su doble voto en favor del oficialismo que logró aprobar una norma impositiva que, a priori, parecía muy difícil de conseguir. Además, los dos cargos de vicepresidente quedaron en manos del PJ.

Se materializaron así las negociaciones previas, una suerte de gambito legislativo que dejó satisfecho al radicalismo frentista, tal que Paoletti mantuvo la presidencia del Honorable Concejo Municipal, y al oficialismo peronista, que tiene luz verde para actualizar la escala de impuestos municipales.

Vale decir que ya el año pasado el PJ había votado por Paoletti, y que en esta ocasión podía “cobrar” ese apoyo para convertir al titular del bloque Gustavo López en presidente. Pero primó la necesidad de convertir en ordenanza “la tributaria” y, entonces, hubo una suerte de inmolación oficialista con el fin de obtener ese objetivo.

Empero, el PJ había buceado la alternativa de erigir como cabeza del Concejo al edil Eduardo “Chila” Gallo (JxC, que el año que viene irá por la renovación de su banca), siempre con la condición de que se aprobara el aumento de impuestos, pero en la oposición no prosperó esa moción, lo que provocó que el peronismo redireccionara su mirada hacia Paoletti, que en 2021 se alejará de la función legislativa.

Repercusiones

Obviamente, las críticas por esa movida de piezas no tardaron en llegar. La concejala Natalia Capparelli publicó en sus redes: “Hoy la política (o algunos políticos, para ser más justa) dejó ver su cara más terrible. Lamentablemente no puedo decir que me sorprende, pero sí mantengo intacta mí capacidad de indignación. No todo es negociable”.

Sobre la nueva ley municipal tributaria cuestionó la “falta de creatividad y de búsqueda de herramientas para solucionar la situación a los contribuyentes; parece que en Reconquista vivimos en un microclima económico absoluto” porque “ahora que todos los municipios plantean incrementos que van desde el 20 hasta el 33 por ciento, en la mayoría de los casos, ustedes están incrementando un 54 por ciento”.

Ignacio Correa (PJ) dijo, en tanto, que “nosotros queríamos que el presidente sea oficialista, pero somos conscientes de que no tenemos los votos”. Por su parte, el propio Eduardo Paoletti dijo que se siente “muy capaz” para ejercer el cargo y que “el hecho de que haya confirmado que no voy a ser candidato le sacará a la presidencia el estar pensando desde lo electoral”.

Gustavo López, por su parte, defendió la acción del bloque oficialista al indicar que “nuestra tarea es gestionar la aprobación de las ordenanzas que envía el Ejecutivo, somos parte de la gestión que gobierna la ciudad y actuamos en consecuencia”.

Género

Las nuevas autoridades electas del Concejo: presidente, Eduardo Paoletti (FPCyS); vicepresidente 1º, Gustavo López (PJ); vicepresidente 2º, Ignacio Correa (PJ). Este nuevo esquema trajo aparejados cuestionamientos porque no respeta la paridad de género, algo que sería subsanado en la sesión del próximo jueves cuando el concejal Correa podría ceder su lugar para sea ocupado por una mujer.