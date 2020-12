https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Podrían endurecer el plan de Navidad En España no descartan nuevas restricciones tras el avance del coronavirus

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó este miércoles de "preocupante" el aumento del número de contagios de coronavirus registrado en el país en los últimos días y advirtió que puede decretarse un aumento de las restricciones para Navidad.





"En esos últimos días, estamos viendo un preocupante aumento del numero de contagios", dijo Sánchez ante el Congreso de los Diputados.





España fue uno de los primeros países europeos en sufrir la segunda ola de la pandemia y en imponer estrictas medidas.





A fines de noviembre, la incidencia de la pandemia se había reducido notablemente, pero a principios de diciembre comenzaron a registrarse de nuevo unos 9.000 casos por día, según cifras del Ministerio de Salud, que ayer notificó más de 10.000.





"Si hay que endurecer el plan de Navidad, no tengan dudas de que el Gobierno propondrá a los gobiernos autonómicos endurecer el plan de Navidad, porque no podemos relajarnos, no podemos bajar la guardia", dijo Sánchez ante los diputados.





El Gobierno español ya estipuló, en coordinación con las autoridades regionales, que no podrá haber reuniones familiares de más de diez personas en Navidad y también restringió los viajes entre diferentes provincias.





"Solo de nosotros depende no abrir la puerta a la tercera ola de navidad", pidió Sánchez, citado por la agencia de noticias AFP.





"Hemos luchado mucho todo el año; no tiremos todo por la borda. Saldremos adelante, pero depende de nosotros el que no haya una tercera ola en el país", insistió.





España, uno de los países europeos más golpeados por la pandemia, registra hasta ahora más de 48.000 fallecidos por coronavirus y 1,7 millones de casos, según las cifras oficiales.





El presidente del Gobierno reiteró que España está lista para dar comienzo a la campaña de vacunación una vez reciba las dosis de la Unión Europea (UE), cuyo organismo regulador debe aún dar su visto bueno a la primera vacuna la próxima semana.

Con información de Télam