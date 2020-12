Fórmula Uno: tras el grave accidente, Grosjean fue nuevamente operado

El piloto francés Romain Grosjean, quien sufrió un grave accidente a bordo de su Haas durante el Gran Premio de Bahrein de Formula 1 el 29 de noviembre pasado, fue operado nuevamente en el pulgar izquierdo y en pocos días comenzará su rehabilitación, según contó él mismo en las redes sociales.



"El ligamento del pulgar izquierdo se dañó durante el accidente de Bahrein, tuvieron que limpiarme la herida y realizar una pequeña cirugía", relató Grosjean en su cuenta de la red social Instagram, luego de la operación a la que fue sometido ayer.

La mano izquierda de Grosjean sigue vendada desde el espectacular accidente que protagonizó cuando su coche se prendió fuego por completo luego de haber impactado contra otro vehículo en la primera curva del circuito de Bahrein.



La lesión en la mano y otra serie de golpes que sufrió le impidieron participar de la última carrera de la temporada, en Abu Dabi, el pasado fin de semana.

"A partir de mañana debería ser un hombre nuevo", bromeó Grosjean en su posteo en la red social Instagram, al tiempo que reveló que aprovechó para tratarse otra lesión en la misma mano que arrastraba desde principios de 2020.

Everything went well🙏🙏🙏 thank you all pic.twitter.com/RSKzovLJ9C