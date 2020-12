https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dentro del programa de Aportes No Reembolsables Enacom se reunió con funcionarios cordobeses por inversiones para conectividad

El miércoles por la mañana, el director del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Gonzalo Quilodrán, junto a otros directivos, mantuvo una reunión en la que participaron el secretario de Transporte de la Nación, Walter Saieg, el senador Nacional por Córdoba, Carlos Caserio, y los legisladores de la misma provincia Carlos Presas, Rodrigo Rufeil, Mariana Caserio y Miguel Maldonado. La misma tiene como objetivo poner a disposición de los municipios, comunas y de las Pymes cordobesas los programas del organismo vinculados con la conectividad.

Siguiendo con el pedido del presidente Alberto Fernández hacia el Enacom, intentarán ''meterse de lleno en la Argentina profunda y no solo mirar las ciudades densamente pobladas, aquellas donde la posibilidad de inversión para las empresas siempre es más favorable. Nuestra voluntad es ir a donde generalmente no se invierte porque la tasa de rentabilidad en su flujo de capitales no da los mismos dividendos. Ahí es donde queremos estar presentes, apoyando a las cooperativas de pueblo, a las pequeñas PyMEs y a las empresas municipales. Queremos atender a sus necesidades'', declaró Quilodrán.



En el marco de este encuentro, el funcionario también expuso los distintos beneficios y objetivos del programa de Aportes No Reembolsables (ANR), perteneciente al Servicio Universal, así como otras líneas de financiamiento destinados a Villas y Asentamientos Inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP).

Estuvieron presentes además los intendentes de los municipios cordobeses de Malvinas Argentinas, Río Ceballos, La Granja, Mi Granja, Saldan, Cruz del Eje, San Francisco Chañar, Leones, Lozada, Monte Ralo, Malagueño, Capilla del Monte, La Cumbre, Valle Hermoso, Villa Santa Cruz del Lago, Bialet Massé y Mayu Sumaj. También asistieron de las comunas La Serranita, Dique Chico y Los Cedros.



El proyecto había sido aprobado el 30 de noviembre

Las regiones y sectores de la provincia de Córdoba que se verán beneficiadas son las siguientes:

Cooperativa De Servicios Públicos, Crédito, Consumo Y Vivienda Limitada “San Antonio De Litin” (localidad de San Antonio de Litín, departamento de Unión de la Provincia Córdoba), por un total de $ 6.412.744.

Cooperativa De Obras Y Servicios Públicos De Despeñaderos Limitada (localidad de Santa María, del departamento de Despeñaderos, de la Provincia de Córdoba), por un total de $15.567.753.

Cooperativa De Obras Y Servicios Públicos De Despenaderos Limitada (localidad de Santa María, del departamento de Despeñaderos, de la Provincia de Córdoba), por un total de $ 15.567.753.

Cooperativa Telefónica De Servicio Público Y Comunicaciones De Villa Del Totoral Limitada (localidad de Villa Del Totoral, departamento de Totoral, de la Provincia de Córdoba.), por un total de $ 14.566.466.

Cooperativa De Provisión De Obras Y Servicios Públicos De Olaeta Limitada (localidad de Olaeta, del departamento de Juárez Celman, de la Provincia de Córdoba.), por un total de $ 3.102.783.