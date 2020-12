https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 16.12.2020 - Última actualización - 11:48

11:43

El nacido en Hurlingham será el encargado de impartir justicia en Campana, en el partido que se jugará el domingo desde las 17.10, sin TV.

El equipo de Rafaela es protagonista en la Primera Nacional Ceballos, el árbitro para la visita de Atlético a Dálmine El nacido en Hurlingham será el encargado de impartir justicia en Campana, en el partido que se jugará el domingo desde las 17.10, sin TV. El nacido en Hurlingham será el encargado de impartir justicia en Campana, en el partido que se jugará el domingo desde las 17.10, sin TV.

La Asociación del Fútbol Argentino designó los árbitros para la cuarta fecha del Torneo Transición de la Primera Nacional, donde por la Zona B de la Fase Primer Ascenso, Atlético de Rafaela estará visitando a Villa Dálmine el domingo a las 17.10.

El encargado de impartir justicia será Diego Ceballos, quien estará acompañado por Nicolás Rosaminer y Pablo Acevedo como asistentes, mientras que el cuarto árbitro será Mariano González.

Ceballos nació en Hurlingham el 10 de enero de 1978 y debutó en Primera División el 28 de agosto del 2011. A Atlético de Rafaela lo dirigió en 16 encuentros, con nueve victorias del Celeste, cuatro empates y tres derrotas. Como visitante, el récord es de seis triunfos, tres igualdades y dos caídas. Además, el bonaerense estuvo en dos partidos que estarán por siempre en el recuerdo de los hinchas cremosos: el ascenso en Tucumán en el 2011 y la permanencia en Primera un año después.

Las designaciones

Fase Primer Ascenso, Zona A, viernes: 21.10, Estudiantes de Buenos Aires vs. Atlanta: Héctor Paletta. (TV). Sábado: 21.30, Temperley vs. Estudiantes de Río Cuarto: Julio Barraza. (TV). Lunes: 17.10, Ferro Carril Oeste vs. Platense: Jorge Broggi. (TV). Martes: 21.10, Agropecuario de Carlos Casares vs. Deportivo Morón: Rodrigo Rivero. (TV). Zona B: Sábado, 17.10, Sarmiento de Junín vs. San Martín de Tucumán: Nelson Sosa. Domingo: 17.10, Villa Dálmine vs. Atlético de Rafaela: Diego Ceballos; 17.10, Defensores de Belgrano vs. Deportivo Riestra: Leandro Rey Hilfer, (TV). Lunes: 21.30, Gimnasia de Mendoza vs. Tigre: José Carreras, (TV).

Fase Segundo Ascenso, Zona A, sábado: 19, Alvarado de Mar del Plata vs. Barracas Central: Yael Falcón Pérez. Domingo: 17.10, Guillermo Brown de Puerto Madryn vs. Belgrano de Córdoba: Ramiro López, (TV); 17.10, Nueva Chicago vs. Independiente Rivadavia de Mendoza, Bruno Bocca; 20.30, San Martín de San Juan vs. Mitre de Santiago del Estero: Lucas Comesaña. Zona B, sábado: 17.10, Brown de Adrogué vs. Almagro: Gerardo Méndez Cedro; 17.10, Chacarita vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Cristian Cernadas; 17.10, All Boys vs. Quilmes: Adrián Franklin (Liga Santafesina). Lunes: 19, Instituto de Córdoba vs. Santamarina de Tandil, Luis Lobo Medina.