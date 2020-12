Fórmula 1: Tsonuda fue confirmado para el equipo Alpha Tauri

El piloto japonés Yuki Tsunoda, fue confirmado por el equipo Alpha Tauri y será el nuevo compañero del francés Pierre Gasly para la próxima temporada en el Mundial de Fórmula 1.

El joven piloto de 20 años, estuvo este último año en la Fórmula 2 y forma parte tanto del Red Bull Junior Team como del Programa de Jóvenes Pilotos de Honda.

"Como la mayoría de los pilotos de carreras, mi objetivo siempre ha sido competir en la F1, así que estoy muy contento con esta noticia. Quiero agradecer a la Scuderia Alpha Tauri, Red Bull y al Dr. Marko por brindarme esta oportunidad, y por supuesto, a todo Honda por todo su apoyo hasta ahora en mi carrera, dándome grandes oportunidades para correr en Europa" expresó Tsunoda.

Welcoming @yukitsunoda07 to the team! 🤜 🤛 The Japanese Red Bull & Honda junior driver finished 3rd in this year's Formula 2 Championship 💪



📲 https://t.co/eM5ueQ3yoB pic.twitter.com/pCjt8mZURg