Belavi: "Muy contenta, pudimos seguir trabajando más allá de la pandemia"

La legisladora de la provincia de Santa Fe brindó un detalle de su primer año de actividad de la Cámara de Diputados.

La diputada provincial Natalia Armas Belavi asumió la banca en diciembre de 2019, en lo que parecía ser un año legislativo activo, pero todo se vio interrumpido por la pandemia del coronavirus que obligó a reestablecer prioridades, y modificar la agenda de trabajo. “En lo legislativo, en lo que es sesionar, por ahí en principio sesionábamos en la Universidad, estábamos muy bien, y después la modalidad virtual la verdad que hizo que las sesiones por ahí faltase un poco la discusión,porque aparte cambiamos la modalidad de sesionar. Primero se votaba todo, se iba viendo y después se daban los argumentos, entonces por ahí hizo que falte en el momento de la exposición de determinados proyectos poder argumentar en ese mismo momento y explicar porque uno votaba a favor, o en contra, sobre ciertos proyectos. Por ahí eso no fue tan positivo, si tenemos que evaluarlo de ese modo”, comenzó narrando la legisladora.

“Pero por otro lado, la verdad que muy contenta con el año que tuvimos, en el sentido de que pudimos seguir trabajando más allá de la pandemia. En marzo, abril, cuando las indicaciones fueron mucho más restrictivas, nosotros empezamos a recorrer la provincia, sobre todo porque como medica me sentía en la necesidad de colaborar con mis compañeros que estaban al frente de la pandemia, personal de salud, los bomberos, y policías. Y bueno cuando iniciamos estaban totalmente, no es el termino “desamparados”, pero faltaban elementos de protección personal, había mucho miedo, no sabíamos con que nos íbamos a encontrar entonces empezamos en ese sentido a visitar para acompañarlos y brindarles también lo que estaba a nuestro alcance”, manifestó.

Haciendo un desglose de la actividad legislativas de este 2020, y en cuánto a género la diputada Belavi es una de las que más proyectos ha presentado durante el año. Al respecto, sostuvo: “ Dentro de las mujeres soy la que más proyectos ha presentado. La verdad que no fue por una cuestión de buscar hacerlo, sino que con cada situación que nos encontrábamos íbamos trabajándola con el resto del equipo y viendo como presentar algo que pudiera ayudar. Yo siempre digo que la tarea es de los dos lados. Por un lado nosotros tenemos la tarea social, que esto de visitar, asistir y acompañar a la necesidad inmediata que necesiten; y por otro lado tenemos la tarea legislativa que es llevar aquellos proyectos, que las organizaciones, fundaciones y las distintas entidades tienen y que necesitan una respuesta desde lo legislativo, y así fue que llegamos a hacer la mujer que más proyectos presentó”.

En este sentido, la legisladora se mostró satisfecha con el trabajo logrado. “La verdad para mi fue un orgullo y sobre todo porque cada uno de esos proyectos fue trabajado con el beneficiario del proyecto, es decir, hemos recorrido, charlado, pulido la necesidad”. Respecto a esto, remarcó: “La pandemia nos ha enseñado más a usar los medios tecnológicos, las reuniones virtuales también nos facilitó bastante el encuentro con algunas agrupaciones que por ahí estaban muy lejos, y el viajar que en principio no se podía, pudimos trabajar bastante de todas maneras”.

De hecho, uno de esos proyectos, es de la asistencia a mujeres que han sufrido la muerte perinatal. “Ese fue uno de los proyectos de ley que presentamos, este año todavía no se debatió, pero quedará para el año que viene, pero es un proyecto presentado con el corazón. Hemos trabajo muy fuerte con las tres neonatologías en la ciudad de Santa Fe también. La hemos visitado en dos oportunidades, les hemos llevado cosas para las madres y el personal, y en ese contexto es que surgió este proyecto. También con una agrupación a nivel nacional que esta proponiendo una ley. Lo trabajamos también con una agrupación acá santafesina, y bueno este proyecto busca contener a las familias que han perdido un niño en el contexto perinatal”, explicó.

Desafíos para el 2021

La diputada Belabi manifestó que durante este año han sido muchísimos los desafíos. “La agenda nos superó. Yo pensé que el trabajo iba a ser más liviano, pero la verdad es que con mucho orgullo y mucho para trabajar”.

En un año marcado por la pandemia, la legisladora sostuvo desde lo personal, y en referencia al sistema sanitario que “los colegas están un poquito mejor apuntalados en lo que es protección personal”. Teniendo en cuenta esto, la legisladora destacó: “Si esperamos la segunda ola de la que se habla, no hay que soltarles la mano y por supuesto que la paritaria siempre va a estar pendiente”.

“Asique la verdad con muchos desafíos para seguir trabajando. Además cuando la pandemia afloje un poquito, van a empezar a surgir otros problemas sociales en los que vamos a tener que acompañar también”, expresó.

Ley de Seguridad Pública

Al ser consultada, sobre el tratamiento de la Ley de Seguridad Pública en la provincia, Belavi sostuvo que todavía no hay sesión convocada, por lo que “seguimos trabajando todavía, porque no se vislumbra cuando sera la sesión para poder charlarlo”, puntualizó.