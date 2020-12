Identificar tu vaso y otros consejos para prevenir contagios durante las fiestas de fin de año

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Las reuniones sociales de más de diez personas siguen siendo desaconsejables en todo el mundo por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, de cara a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, conviene repasar algunas medidas de prevención a tener en cuenta a la hora de encontrarse para festejar, aun con los más cercanos.

Las medidas no han cambiado y el autocuidado, la responsabilidad individual, y la responsabilidad social son importantes para no generar más contagios de coronavirus.

Por eso, es importante mantener el distanciamiento social y las medidas de higiene, aun en los círculos familiares más cercanos.

Los principales tips a tener en cuenta

- Reunirse con un grupo pequeño de personas, evitando en lo posible reuniones con más de 10 participantes.

- Respetar la distancia de 2 metros entre personas no convivientes.

- Debería evitarse el contacto físico como abrazos, besos, etc.

- En la distribución de las personas en la mesa, cena o brindis, se recomienda que aquellos convivientes, o contactos habituales, se ubiquen juntos y sin mezclar con otros grupos.

- Es preferible realizar las reuniones al aire libre dentro de las posibilidades, como en patios, terrazas, etc.

- Aunque la reunión sea al aire libre debe utilizarse tapabocas todo el tiempo mientras no se come o bebe.

- Si la reunión se lleva a cabo en un espacio cerrado, elegir el espacio más amplio disponible para garantizar el distanciamiento y aumentar la ventilación manteniendo puertas y ventanas abiertas el mayor tiempo posible.

- Todos los que concurran a la reunión deben realizar lavado de manos con agua y jabón, al llegar y en forma frecuente. Si no es posible, puede utilizarse alcohol en gel.

- No compartir elementos o utensilios como platos, vasos, copas, etc., ni tomar del mismo vaso o botella.

- Se sugiere utilizar identificadores de vasos, botellas o sitios identificados en la mesa para que cada uno sepa cuáles son sus elementos.

- Lo ideal es que una o pocas personas sean las encargadas de manipular, servir y retirar la comida y los elementos de la mesa. Deberán hacerlo utilizando tapabocas en todo momento.

- Si se va a musicalizar, mantener el volumen bajo, de manera que las personas no tengan que levantar la voz o gritar para ser escuchadas.

Personas que no deberían participar de reuniones sociales

Es importante resaltar que las personas que sean casos confirmados de COVID-19 y no hayan sido dados de alta; las personas que hayan estado en contacto con casos confirmados de COVID-19 en los últimos 14 días; y las personas que tengan síntomas compatibles con COVID-19 y aún no hayan sido estudiadas o estén esperando sus resultados, no deberían participar de las reuniones.