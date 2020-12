https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 16.12.2020

18:17

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa

Justicia divina

AMALIA ISSA

"Quiero opinar sobre toda esa gente que se aglomera, por la ley del aborto. Es algo que no se puede creer. La mayoría son mujeres muy jóvenes, que andan con el pañuelo verde. Yo quiero decirles a ellas que el tiempo pasa y cuando sean mujeres grandes van a arrepentirse de lo que hacen hoy y van a pedirle perdón a Dios. Cuando pasen los años, se darán cuenta de lo que hoy están haciendo. Todos los que hacen esto ahora, se van a tener que cansar de pedirle perdón a Dios. La persona cuando es joven no es igual que cuando es mayor. Cuando somos viejos, somos más inteligentes, sabemos todo de la vida, ya estamos de vuelta; sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Pero todas esas personas que hoy flamean los pañuelos verdes y que llevan los muñecos en el cuello, no tendrán perdón de Dios. Esa es la justicia más firme y segura que hay en la tierra: la Justicia divina".

****

Sacar la chatarra a la venta

JUAN ESCOBAR

"Ha trascendido que concejales de la ciudad del PJ quieren sacar a remate al famoso trencito urbano. Me parece fantástico, antes que lo desguace el robo hormiga. Ahora bien, complementando, ¿por qué no sacan a remate los cientos de miles de kilos de chatarra que produce el robo hormiga desde hace años?; chatarra que está tirada, no depositada en depósitos municipales, como armazones de camiones, camionetas, artefactos lumínicos, motos y motocicletas, motovehículos que no valen nada, que se deben vender como chatarra. Y que ese dinero se destine para algo útil".

****

Cuando se hace todo mal...

JORGE TOLOSA

"Agradezco a mi querido diario El Litoral, por lo que recomiendan nuestros científicos. De autoaislarse para cuidar a nuestras familias. Gracias. Pero se olvidaron de millones de familias por no aconsejarles lo pertinente al presidente, a la vicepresidenta, a legisladores de las Cámaras de Diputados y Senadores nacionales, ya que organizaron para un millón de personas el funeral de nuestro amado Dieguito y luego el tratamiento de la ley del aborto, enfrentando a verdes y azules. Se tendría que haber evitado todo esto en esta cuarentena. Porque supongo que dichos científicos, próximos Premios Nobel, no han decretado a nuestra capital libre de virus, bacterias y millones de gérmenes patógenos".

****

¡Boca de lobo!

VECINOS DE BARRIO CENTRO

"Vecinos inseguros por la falta de reposición de dos luminarias en calle Francia entre Salta y Mendoza (más precisamente Francia 2218 y Francia 2286) le solicitan al señor intendente que les informe qué más deben hacer para que se los escuche, ya que los reclamos realizados desde el 22 de octubre a la fecha no han tenido las respuestas esperadas. Reclamos números 52112 y reiteraciones de fechas 27/10, 30/10, 31/10, 04/11, 08/11, 11/11, 12/11 y 16/11. Como ciudadanos de la ciudad de Santa Fe, estamos orgullosos de la gestión de las autoridades municipales. Gracias por la publicación del presente reclamo. Desde ya muchas gracias".