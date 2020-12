La Justicia prohibió cremar el cuerpo de Diego Maradona

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La resolución habilita a Magalí Gil, quien inició una demanda de filiación hace dos años, a realizarse el estudio de ADN para ver si es la sexta hija de El Diez.

En noviembre, se prohibió que el cuerpo de Maradona se cremara hasta que se completaran todos los peritajes complementarios en el marco de la causa que investiga las circunstancias en las que falleció el astro del fútbol el pasado 25 de noviembre, en una casa de Tigre que ocupó con motivo de su rehabilitación tras ser operado de un hematoma subdural el 2 de ese mes.

Este miércoles, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 56 a cargo del Dr. Jorge Ignacio Sobrino Reig emitió una resolución donde pone "en autos" al Juzgado Nacional de Primera Instancia en Civil Nº 27 que lleva adelante la sucesión que ante el fallecimiento de Maradona, "la Sra. Gil solicita que se realice en autos el estudio de histocompatibilidad como prueba anticipada y que a tal efecto la Fiscalía actuante remita la muestra de ADN obtenida del aquí accionado".

Y agrega el documento obtenido por Clarín que "peticiona que 'como medida cautelar se ordene y notifique al Cementerio Jardín Bella Vista, partido de San Miguel, Provincia de Buenos Aires, la prohibición de innovar sobre los restos mortales del Sr. Diego Armando Maradona, para que sus herederos y/o familiares directos y/o terceros no dispongan de los restos cadavéricos y el cuerpo sea conservado evitando así su cremación'”.

Magalí Gil, de 25 años de edad, descubrió en 2018 que Diego Maradona podría ser su padre. Claudia Mariana, la mujer que la dio a luz, y luego en adopción, le aseguró que El Diez era su padre en una charla que mantuvo con la joven apenas la conoció. Sin embargo, Maradona se fue de este mundo dejando a Gil sin poder corroborar su identidad.

A principios de diciembre, Magalí decidió grabar un video y compartirlo con todos, donde hablaba de la necesidad de conocer la verdad. “Siempre tuve conocimiento de que había sido adoptada y el nombre de mi madre biológica. Lo que nunca supe es quién era mi padre. La sorpresa de la noticia me conmovió. En primer lugar quiero contarles que mi búsqueda siempre fue la misma, nunca tuvo una desviación: siempre fue tan simple como resolver mi identidad, saber si Diego Maradona es mi padre biológico. Esto es un derecho universal, que nos corresponde a todas las personas del mundo. Por lo tanto pido, exijo, que este tema sea tratado con el respeto que se merece, ¿sí?”, reza en el video.

"Mi causa sigue, nunca se detuvo, no se va a detener. Yo no voy a parar hasta resolver si Diego Maradona es o no es mi papá biológico", cerró Gil, quien además pidió respeto y empatía porque "del otro lado hay una persona".

Días después de viralizarse el video de Magalí y que programas como Intrusos, LAM, entre otros, hablaran del tema, la historia de la joven fue respaldada por su progenitora, Claudia Mariana, quien grabó un audio (para varios periodistas y programas) en el que aseguró que ella es descendiente del exfutbolista fallecido. La mujer, quien dio en adopción a Magalí a un matrimonio por no poder criarla, indicó que esta es hija de Maradona “al 100%”.

"Lo supe siempre, pero en esa época tenía mucho miedo y estaba muy sola”, aseguró Claudia Mariana, quien indicó que ver a Diego Armando Maradona reconociendo a sus hijos extramatrimoniales, Diego Jr. y Jana, durante los últimos años, fue el puntapié para que le cuente la verdad a Magalí.

De salir positivo el análisis de compatibilidad de ADN, Magalí se transformará en la sexta hija de Maradona, junto a Diego Jr., Dalma, Gianinna, Jana y Diego Fernando.

Por otro lado, Santiago Lara, de 19 años, también están en la puja por conocer su identidad y saber si Diego Maradona es su padre.