Jueves 17.12.2020

Lo dijo Diosdado Cabello Desde Venezuela acusan a Alberto Fernández de "tibio"

El titular de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (ANC), Diosdado Cabello, acusó al presidente Alberto Fernández de tener "piel delicadita" y ser "tibio" en su postura respecto a la crisis en el país caribeño.



"Me hizo alguien un comentario... al Presidente de Argentina no le gusta que le digan que es tibio, pero sí le gusta hacerse el loco cuando a Venezuela la llaman dictadura y su canciller (Felipe Solá) cada vez que puede declara contra Venezuela. Ellos saben que aquí no hay una dictadura, aquí ganó un Presidente como ganó él allá y nosotros exigimos respeto", el referente chavista.



En su programa televisivo "Con el Mazo Dando", que se emite todos los miércoles, Cabello aseguró que Alberto Fernández "tiene la piel delicadita".



"Yo afortunadamente soy libre, señor Fernández.¡Afortunadamente! Da tristeza que en escenarios donde Argentina y Venezuela iban juntos cuando estaban el comandante (Hugo) Chávez y (Néstor) Kirchner, ahora la tibieza da por andar separados y no por culpa de Venezuela, precisamente", remarcó.



Y agregó: "No se moleste, señor Fernández. Si usted es tibio, asúmase. Nosotros somos revolucionarios, calientes, hervimos, nuestra sangre está hirviendo. No andamos con medias tintas ni guabineos, aquí en Venezuela nosotros tenemos firmeza, no nos acomodamos para sonreírle a los jefes".



Asimismo, el número dos del régimen conducido por Nicolás Maduro reclamó la liberación de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala.



"Está presa todavía, vale. Cuatro años con (Mauricio) Macri y uno con el señor Fernández, y no pasa nada en la Justicia argentina", se quejó.

