Jueves 17.12.2020 - Última actualización - 13:58

13:54

Sorpresa tras los dichos de Putin Vacuna rusa y los 60 años: qué se sabe hasta el momento

El 10 de diciembre, cuando la gestión de Alberto Fernández cumplía su primer año, el propio presidente argentino junto a su ministro de salud, Ginés González García, anunciaron que el país tenía todo acordado para comprar la vacuna contra el Covid-19 que elaboró Rusia.

Ese día, el mandatario de 61 años remarcó: "Yo voy a ser el primero en vacunarme". Todo parecía estar encaminado y un equipo técnico de la Anmat junto a la secretaria Carla Vizzotti viajaron a Rusia para terminar de cerrar el convenio y aprobar la vacuna. Sin embargo, este jueves la bomba la tiró Vladimir Putin que tiene 68 años y dijo que todavía no ha recibido la vacuna rusa porque aún no se recomienda para personas mayores de 60 años.

La expectativa por la llegada de la vacuna es tal que de inmediato la situación generó preocupación en el gobierno y la opinión pública del país. En este sentido, Eduardo López, infectólogo y asesor presidencial señala que los dichos del líder ruso hacen referencia a que ninguna vacuna en fase 2 puede ser testeada en mayores de 60, por eso es que aún no es seguro que ese grupo de personas se aplique la Sputnik V.

Sin embargo, el especialista afirma que los rusos ya están finalizando las pruebas de la fase 3 y esos resultados, que incluyen a voluntarios con más de 60 años, serán publicados la semana que viene.

"La vacuna rusa de fase 2 que está publicada enroló gente de hasta 60 años para las pruebas. No se permite en fase dos enrolar a voluntarios mayores de 60, pero la fase 3 de los rusos, que se va a publicar en los próximos días, incorpora voluntarios mayores y con comorbilidades", señala López en declaraciones que reproduce La Nación.

"Ahí está estratificado por edad. Lo que dice Putin es en parte cierto porque en la fase 2 no se incorpora a esa gente, pero lo que sí tienen que hacer es publicar los datos de la fase 3 lo antes posible porque no tendría sentido comprar una vacuna que no sirve para los mayores de 60 años", agregó.

Por su parte, Ricardo Teijeiro, infectólogo y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, también señala que Putin se refirió a que no están terminados los estudios que evalúan a los mayores de 60. "Esa evaluación estará terminada a fin de diciembre. Los rusos ya vacunaron a mayores de 60, no es que no se los puede vacunar, pero aún no están esos resultados. De todos modos, aunque los rusos digan que sí se puede usar en personas mayores, luego la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) en nuestro país la tiene que autorizar, es decir que nosotros también la vamos a evaluar, no es que si Rusia aprueba la vacuna ya está lista para que sea aplicada en la Argentina".