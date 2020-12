https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dijo que fue antes de la pandemia

Spahn admitió que retiró fondos de Unión

No aseguró que se termine de construir la tribuna, habló de la reunión del lunes en la que se trató el balance y de por qué no se compró el predio que se había apuntado.

El presidente de Unión, Luis Spahn, admitió en declaraciones realizadas al colega Nicolás García, de Veo Noticias, que hizo retiro de fondos de la institución.

Respecto de la reunión del lunes, de la que El Litoral dio cuenta respecto del tratamiento del balance que cerró el 30 de junio, señaló que “había 4 o 5 ausencias, no fue irregular y lo que se plantea falazmente de que se aprobó a libro cerrado, no es cierto. Todos sabían desde dos semanas antes qué es lo que se iba a aprobar y le pedimos a los revisores de cuenta que expliquen y den toda la información”. Tenés que leer Fútbol y balance, los temas que se llevaron la atención El presidente tatengue admitió que “retiré fondos allá por diciembre o enero, cuando estuvo disponible la tesorería. Después no retiré más porque llegó la pandemia y el Covid nos robó 40 millones de pesos por falta de asistencia de público a los partidos internacionales”.

En cuanto al predio, aclaró que “por la incertidumbre cambiaria, los dueños del predio que habíamos apuntado desistieron de hacer la operación. Nosotros cobrábamos a un dólar de 80 pesos y llegó un momento en que el dólar billete costaba 195 pesos, eso hacía inviable la operación”. Tenés que leer El goleado Unión visita al goleador Rosario Central Por último, habló de la tribuna: “La idea, el bosquejo, es terminarla, pero Dios dirá. Si recibimos dólares a 80 pesos y hay un valor superlativo del dólar, porque el país ha descarriado, que llegue a 300 pesos, tendremos que ver. No es menor la merma pequeña de recaudación de socios pero que se sucedió mes a mes, tampoco la ausencia de la venta de plateas y el cobro en dólares devaluados. Administramos el club sanamente”.