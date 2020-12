Ian McKellen se convierte en el primer famoso en vacunarse públicamente contra el coronavirus

El actor británico Ian McKellen se haya convertido hoy en viral gracias a una foto que marca un antes y un después en su carrera: la que le convierte oficialmente en el primer famoso del mundo que posa mientras le vacunan del Covid.19. Un gesto que, por cierto, han prometido repetir muchas celebridades de todos los ámbitos para concienciar a la población cuando les llegue su turno.

“Hoy es un día muy especial, me siento eufórico”, afirma el legendario protagonista de sagas como El Señor de los Anillos o X-Men.

“Cualquiera que haya vivido tanto tiempo como yo sigue vivo porque antes ha recibido otras vacunas. Por eso la aceptación entre la gente mayor será del 100%, porque sabemos que lo hacemos no solo por nosotros mismos, sino también para proteger a nuestras personas más cercanas. Ponerse la vacuna es hacer algo por la sociedad”, explica el intérprete de 81 años recordando la importancia de alcanzar cuanto antes la inmunidad de grupo para poder derrotar la pandemia.

I feel very lucky to have had the vaccine. I would have no hesitation in recommending it to anyone. https://t.co/gBLRR0OeJc