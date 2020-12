https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 17.12.2020 - Última actualización - 17:39

17:36

El hombre se tiró a nadar en un lugar no habilitado y casi pierde la vida

Peligro mortal Video: dramático rescate en un canal de riego de Neuquén El hombre se tiró a nadar en un lugar no habilitado y casi pierde la vida El hombre se tiró a nadar en un lugar no habilitado y casi pierde la vida

El dramático video grabado mientras rescataban a un hombre de las aguas del Canal Principal de Riego pone nuevamente en alerta a todo el Alto Valle ante la gran cantidad de personas que acuden a bañarse en lugares no habilitados. En las imágenes se advierte cómo un hombre estuvo a punto de morir ahogado al quedar atrapado por los remolinos en los saltos de agua.

Se trata de un reconocido carnicero de la ciudad de Cinco Saltos que intentó refrescarse en las aguas del Canal Principal de Riego y casi murió. La correntada en esa zona, conocida como La Pasarela que lleva al predio de la ex Indupa, cuenta con saltos de agua que generan grandes correntadas y remolinos. Además, son zonas no habilitadas para bañistas porque no tienen servicio de guardavidas, son aguas peligrosas y el canal cementado agrava aún más la situación porque las personas no pueden salir fácilmente a la costa.

Según se puede ver en el video, el hombre quedó atrapado en un remolino y debió ser auxiliado por otras personas, con ayuda de una soga, hasta que lo llevaron hasta la orilla. El hombre estaba con el cuerpo muy cansado de pelear contra la corriente, y un paso en falso podría haberlo arrastrado canal abajo. Por fortuna logró salir con vida.

El Canal Principal de Riego atraviesa todo el Alto Valle y en su gran mayoría está cementado, y el agua corre a gran velocidad. En muchas zonas se lo utiliza para refrescarse en verano, y en varias oportunidades los bañistas quedan atrapados por la corriente y mueren. Por lo que la advertencia de cada verano es la misma; no ingresar al agua en lugares que no estén habilitados para uso recreativo.