Línea directa y llegan cartas

Jueves 17.12.2020

Agradecimiento al Cullen

FAMILIA GRAUNER

La familia Grauner de Gobernador Candioti, quiere expresar un profundo y sincero agradecimiento por el excelente trato y la atención recibidos durante casi dos semanas de internación de su hijo Emanuel, que sufrió un grave accidente el lunes 30 de noviembre al mediodía y debió ser internado en el hospital público, Dr. José María Cullen de Santa Fe.

Afortunadamente Emanuel se encuentra hoy en su casa, junto a los suyos cumpliendo con un plan de recuperación que es posible gracias a la asistencia recibida desde el minuto "cero", cuando fue atendido por una unidad de emergencias que lo trasladó de urgencia al nosocomio a causa de una caída de una escalera, en la ciudad capital.

A partir de entonces, sus padres sólo tiene palabras de agradecimiento por el respeto y comprensión del personal de servicios como del plantel de profesionales que les tocó conocer en tan difícil situación.

Personal de Seguridad, de la Sala de Guardia y la Sala Nº 3 de Neurocirugía especialmente, así como enfermeras y enfermeros que trabajaron denodadamente para salvarle la vida, forman parte de este humilde homenaje que los Grauner quieren compartir con aquellos que se preocuparon desde el primer momento por la salud de Emanuel.

Y en modo particular, un puntual reconocimiento a los médicos Leandro Morán, Agustín Cerutti; y un agradecimiento especial al doctor Martín González.

En definitiva, en un año complicado en materia de salud, signado por la pandemia por coronavirus Covid-19, vaya el aplauso para todos aquellos que todos los días asumen los riesgos de salir a trabajar para ayudar al prójimo. ¡A todos ellos Gracias!

****

Todos reprobados

UN LECTOR

"Observando la situación del país (y no por la pandemia); analizándola en las últimas 3 ó 4 décadas, realmente el juicio categórico de la historia es un rotundo fracaso de la clase dirigente argentina, que llevó al país a través de los sucesivos gobiernos, a la hecatombe económica, social y política. Por eso digo que es el fracaso de la clase política, de la clase dirigente. No vale la pena echarle la culpa a la gestión anterior ni a la futura. Son nuestros políticos enquistados, atornillados a sus bancas y sillones, rotando de cargos permanentemente. Hasta pareciera que los cargos políticos son hereditarios, porque ya hay hijos de los políticos originarios. Con esta clase de dirigencia, con este nivel de incertidumbre que vive la sociedad argentina, la única reflexión que nos cabe es que se tienen que ir todos. Y yo no soy antipolítica; por el contrario, la política es lo único que puede salvar a este país. Pero no con estos dirigentes. Se tienen que ir todos. No hay uno solo que amerite estar sentado en una banca de diputado, senador, o concejal. ¿Dónde está el Concejo Deliberante de Santa Fe? ¡La falta de gobierno, de poder, el vacío de poder que hay en la ciudad, en la provincia, en la Nación, es alarmante! Y más preocupante es pensar en el futuro de este país. No son buenas noticias las que nos esperan. Como políticos y dirigentes, reprobados".