Operadores expectantes por el paro portuario Los cereales lideraron la suba en Rosario

Los precios de los cereales cerraron con subas la jornada en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en un contexto en el que los operadores siguen expectantes la evolución del paro que desde hace más de una semana llevan adelante trabajadores portuarios en reclamo de una mejora salarial.

El maíz con entrega contractual inmediata subió US$ 2 hasta los US$ 192 la tonelada, un valor que se replicó también para la entrega en enero.

Por el cereal con entrega entre marzo y mayo del 2021, se ofrecieron US$ 190 la tonelada; junio, US$ 168; julio, US$ 165; agosto, US$ 163; y septiembre, US$ 165.

Por su parte, el trigo con entrega contractual avanzó US$ 2 y cerró a US$ 220 la tonelada, mientras que para la entrega en enero se pactaron US$ 222; febrero, US$ 225; y entre marzo y junio, US$ 230.

En tanto, la soja disponible cerró con una leve baja de $ 10 hasta los $ 27.000 la tonelada.

Por la soja con entrega en enero, la oferta generalizada fue de US$ 330 y para febrero US$ 325.

A diferencia de la rueda previa, se registraron ofertas abiertas de compra por parte de los compradores tradicionales de la plaza que alcanzaron los US$ 300, para entregas entre abril y mayo de 2021.

Por último, el girasol bajó hasta los US$ 400 y el sorgo cerró estable a US$ 210 la tonelada.

Con información de Telam