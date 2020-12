https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Un análisis comparativo entre 12 distritos muestra que los contribuyentes de la provincia son los que mejor cumplieron sus obligaciones, a pesar de la pandemia.

A pesar de la baja en los recursos Santa Fe mejoró su "performance" fiscal Un análisis comparativo entre 12 distritos muestra que los contribuyentes de la provincia son los que mejor cumplieron sus obligaciones, a pesar de la pandemia.

"La provincia de Santa Fe ha mostrado una buena performance fiscal en lo que va de 2020, dado que, pese a la situación coyuntural ocasionada por la emergencia sanitaria, la jurisdicción pudo revertir su déficit financiero en un superávit cercano a los $ 19.000 millones".

Según un análisis de resultados financieros por jurisdicción sobre 12 provincias, a valores corrientes, Santa Fe mostró los mejores resultados relativos. Pasó de un déficit de $ 9.521 millones al tercer trimestre de 2019 (representaba un déficit del 5% de los recursos) a un superávit de 18.951 millones (un 7% de sus recursos) en igual período de este año.

El informe señala que "la proyección de cierre del año mantiene el superávit cercano al 2% de los recursos totales. Se destaca que Santa Fe fue una de las pocas jurisdicciones donde los recursos tributarios propios tuvieron una baja contracción en términos reales (-2%), en tanto que los ingresos no tributarios cayeron 20% en términos constantes.

"Las transferencias discrecionales desde la nación más que se duplicaron respecto al acumulado 2019 (+122%, pasando de $ 6.596 a $ 14.684 millones), lo que impulsó parte del superávit financiero" expone el documento.

El economista Guillermo Giussi, uno de sus autores, le aclaró a El Litoral ante la consulta que de todas maneras Santa Fe es una de las provincias más relegadas en esa materia, desde el gobierno central.

A manera de ejemplo, reseñó que la administración de Axel Kicillof ya recibió más de $ 100 mil millones por ese concepto.

En paritarias

Mientras se discute la paritaria del sector público santafesino (Nación otorgó 18%), el informe de Aerarium plantea que "la partida de personal, perdió 16pp. frente al índice nacional de precios al consumidor, con una contracción real del 11%".

Giussi explicó que en materia de erogaciones en la provincia, "fue clave el gasto en personal que creció nominalmente 28 %; descontada la inflación eso significa una caída del 11 % en el poder adquisitivo de los salarios"

"No defaulteó"

"Un punto a favor de la provincia es que continuó con los pagos de deuda en moneda extranjera. Santa Fe y CABA no defaultearon, se han demarcado de muchas jurisdicciones que sí lo hicieron. No dejaron de pagar sus bonos; y sin crédito no hay forma de crecer", dijo Giussi. Los intereses de la deuda crecieron un 93% (+34% en términos reales).

Caída real en los recursos

"Por el lado de recursos, si los ves comparativamente, también hay una caída real" a pesar de un incremento en los ingresos totales del 37 %.

Destaca el informe que en Santa Fe la recaudación propia cayó menos que otras jurisdicciones. En Buenos Aires la suba nominal fue del 27 % y en la administración santafesina el 41 %, diferencia que se explica especialmente por la mayor restricción de actividades en la jurisdicción bonaerense durante la primera etapa de la pandemia.

"La performance santafesina de Ingresos Brutos tuvo un incremento del 43%; está entre las provincias que más crecieron", explicó Giussi. Señaló además el incremento de transferencias presupuestarias de Nación (discrecionales, no automáticas), que pasaron de $ 6600 millones a casi $ 15 mil millones; más que se duplicaron" en la comparación interanual a noviembre.

La coparticipación automática creció 28 %, aunque en este caso el dato es igual para todos los distritos subnacionales.

Se desplomó la inversión

El informe de Aerarium revela que "los gastos en capital, especialmente la partida inversión real directa cayó 79% en términos constantes. Esta fuerte contracción del gasto permitió, junto al incremento de transferencias nacionales, revertir la situación fiscal de la provincia en lo que va de 2020".

Giussi detalló ante la consulta de El Litoral, que en el acumulado a setiembre se invirtieron $ 6600 millones, $ 13 mil millones menos que en igual período de 2019. "La variación nominal da -67%", aunque hay que descontar el efecto de la inflación en la comparación" para alcanzar el 79% apuntado.

Santa Fe ejecutó -acumulados a septiembre- $ 8400 millones en concepto de gastos de capital, de eso el 79% es ejecución de obra pública y el resto son transferencias de capital, que se hacen a otros organismos públicos pero también para financiar obras.

$ 65 mil millones

Esa es la cifra que tiene "en el banco" la administración Perotti según los datos del BCRA relevados por Aerarium. "Comparado a enero, creció 175 % el stock de depósitos; desde marzo -durante la pandemia- creció 52%, de $ 43 mil a $ 65 mil millones".

Según el análisis del economista de Aerarium, Santa Fe muestra así que "no tiene graves problemas de caja". "En términos de nómina salarial, a septiembre el promedio país(24 jurisdicciones) tiene depósitos por tres nóminas; Santa Fe tiene 3,7 nóminas salariales", detalló como indicador.