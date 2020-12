https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 18.12.2020 - Última actualización - 4:37

4:34

Lo que se busca es sumar con otra medida a la lucha contra el tabaquismo y la contaminación ambiental. Esta temporada son varias las ciudades del país que la implementaron. Mientras que en Santa Fe, un proyecto que había sido presentado en febrero quedó trunco y podría lograr consenso para la última sesión del año.

Protocolos. Lo que rige hoy en las playas de la ciudad son las medidas sanitarias por la pandemia, pero no hay regulación que prohíba fumar. Crédito: Manuel Fabatía

Protocolos. Lo que rige hoy en las playas de la ciudad son las medidas sanitarias por la pandemia, pero no hay regulación que prohíba fumar. Crédito: Manuel Fabatía

Un proyecto de ordenanza que quedó en el Concejo Rosario declaró sus playas libres de humo, pero en Santa Fe no prosperó Lo que se busca es sumar con otra medida a la lucha contra el tabaquismo y la contaminación ambiental. Esta temporada son varias las ciudades del país que la implementaron. Mientras que en Santa Fe, un proyecto que había sido presentado en febrero quedó trunco y podría lograr consenso para la última sesión del año. Lo que se busca es sumar con otra medida a la lucha contra el tabaquismo y la contaminación ambiental. Esta temporada son varias las ciudades del país que la implementaron. Mientras que en Santa Fe, un proyecto que había sido presentado en febrero quedó trunco y podría lograr consenso para la última sesión del año.

Distintas ciudades del país prohibieron fumar en las playas o dispusieron de sectores donde la gente puede hacerlo sin perjuicio de los demás. Una de ellas es la ciudad de Rosario, mientras que en Santa Fe el Concejo Municipal discutió el tema a principio de este año pero los ediles no se pusieron de acuerdo y, en consecuencia, la posibilidad de contar con playas libres de humo hasta el momento no prosperó.

Esta disposición se transformó en una tendencia que revolucionó las playas de Pinamar, por ejemplo, durante la temporada pasada. Y este año fue copiada por otros balnearios de la Costa Atlántica argentina.

En una recorrida por las playas de la ciudad, El Litoral pudo comprobar que no existen al momento sectores para fumadores y en los paradores no hay ceniceros o depósitos de colillas. Se las puede observar en el suelo, entre las maderas de los deck, en grandes cantidades. Sólo en el parador de la punta norte de la Costanera Este hay un depósito de colillas. Pero a la vez hay muchas esparcidas por el suelo. "Lo trajeron el año pasado y lo colocamos acá para que la gente no arroje las colillas al suelo", dijo el encargado. Mientras que en otro parador, más cerca del Puente Colgante, el encargado dijo que esperan que en los próximos días haya un depósito similar para tal fin.

Desde el Ejecutivo municipal comunicaron que si bien no existe una regulación al respecto, el próximo lunes entregarán dispositivos reutilizables para el depósito de colillas en las playas.

Más allá de eso, las playas cuentan esta temporada con basureros para residuos húmedos y secos, y para plásticos en particular, pero no para colillas. Y a diferencia de temporadas anteriores, se puede observar a simple vista que están más preparadas para recibir a los turistas y visitantes en general, con servicios de todo tipo y comodidades para disfrutar al aire libre.

Cigarrillo gigante. El parador de playa de la punta norte de la costanera Este cuenta con este cigarrillo gigante que hace las veces de depósito de colillas. Foto: El Litoral

Colillas contaminantes

Además de los perjuicios directo para la salud de los fumadores, las colillas son el principal residuo que contamina las playas a nivel mundial. El 97% de los cigarrillos que se consumen hoy en día a nivel mundial tienen filtros y más del 80% son de acetato de celulosa, plástico que tarda hasta 10 años en descomponerse. Los filtros y los cigarrillos contaminan el agua con sustancias tóxicas como la nicotina y alquitrán. Asimismo, provocan enfermedades y muerte en animales acuáticos por confundir estos residuos con alimento.

La Ley nacional prohíbe fumar en espacios cerrados. entre otras medidas a través de las cuales se busca luchar contra el tabaquismo. Más allá de ello, en los últimos años muchas ciudades avanzaron con medidas particulares para evitar el consumo de cigarrillos en otros ámbitos, como por ejemplo las playas. La novedosa propuesta se replicó con velocidad en distintas localidades, de cara a la temporada de verano que se inicia, sobre todo en la Costa Atlántica.

En Rosario, a principio de este mes el Concejo Municipal declaró las playas libres de humo y dispuso mediante una ordenanza la prohibición de fumar. Sólo se puede hacerlo en sectores específicos habilitados para ello. Así, la norma establece que "un 80 por ciento de la superficie de playas públicas y privadas, deberán estar libre de humo de cigarrillos", mientras que el sector para fumadores "no deberá ser mayor al 20 por ciento del predio".

Además, la normativa expresa que "deberá colocarse en lugares visibles señalética que indique la existencia del sector para fumadores, donde por otra parte, deberán colocarse recipientes acordes para colocar las colillas de cigarrillos". Al explicar la iniciativa la concejala Renata Ghilotti (Propuesta Republicana) hizo referencia a la contaminación que generan las colillas de cigarrillos tanto en la playa como en el agua, y en este último aspecto marcó que "una sola colilla puede contaminar hasta 50 litros de agua".

Las playas de Santa Fe

En el mismo sentido, la concejala santafesina Jorgelina Mudallel (PJ) presentó en enero pasado un proyecto en el órgano legislativo local para evitar la contaminación con colillas de cigarrillos, y otro proyecto -en febrero- para declarar las playas libres de humo. Pero las iniciativas no prosperaron y las playas santafesinas fueron inauguradas a principio de este mes con la habilitación para fumar en cualquier espacio. El texto del proyecto expresa que se pretende "evitar la contaminación por las colillas de cigarrillo y cuidar la salud de turistas y residentes del lugar". De aprobarse, sólo se podría fumar en un radio de 5 metros junto a un recipiente para las colillas y a una distancia de 50 metros del resto de los concurrentes a las playas. También se pensó colocar un cartel que indique: "Fumar es perjudicial para la salud".

"El objetivo era regular en consumo de tabaco en las playas, promover la salud y contribuir al cuidado del ambiente", expresó Mudallel. "Cuando se licitaron los paradores insistimos con la propuesta pero no hubo acuerdo para aprobarla", mencionó luego, y agregó que "se logró incluir en los pliegos que los paradores deben contar con depósitos para las colillas, ese fue el único avance que pudimos lograr".

En paralelo, la concejala Luciana Ceresola (Pro Juntos por el Cambio) presentó otro proyecto para multar a quienes arrojen colillas a la vía pública.

En lo que resta del año, al Concejo le queda una sesión a realizarse el próximo miércoles 23 de diciembre. Habrá que ver si los ediles se ponen de acuerdo y aprueban algún proyecto sobre el tema y así la ciudad podría contar con una norma para tener playas libres de humo de cara a la temporada que ya comenzó. "Vamos a presentar un proyecto de Resolución para que sea tratado sobre tablas, para tratar de lograr su aprobación", anticipó Mudallel, quien en las últimas horas había avanzado en conversaciones con sus pares con ese objetivo.