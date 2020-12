San Lorenzo recupera a Pittón y a Donatti para este sábado

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Monetti; Salazar, Gattoni, Donatti, Bruno Pittón; Menossi, Rosané o Rodríguez, Ramírez; Oscar Romero; Ángel Romero y Franco Di Santo son los once casi confirmados para enfrentar al "Barba". Es una final anticipada: los dos vienen de perder.

Un ex Unión enfrente. Bruno Pittón, un lateral con capacidad para llegar al gol, será titular este sábado a las 19.20 en el Pedro Bidegain contra el Colón de Domínguez.

San Lorenzo sigue trabajando de cara al partido del próximo sábado a las 19.20 ante Colón en el Pedro Bidegain. Desde las 9 en el estadio, el equipo dirigido por Mariano Soso realizó una práctica de fútbol, enfocado en su segunda presentación por la zona Campeonato, en la Copa Diego Armando Maradona. El DT dividió en dos grupos de trabajo. Por su parte, los jugadores Lautaro López, Francisco Flores y Alexis Sabella que se entrenaron junto a la Selección Argentina Sub 20 hasta el miércoles inclusive, ya se incorporaron al plantel superior azulgrana pensando en el gran choque de este sábado contra el Colón de Eduardo Domínguez.

Obligado a ganar para seguir con chances de llegar a la gran final, San Lorenzo se prepara para el partido de la segunda fecha ante Colon en el Nuevo Gasómetro y Soso comenzó a dar pistas sobre el equipo. Luego de una floja actuación ante Talleres de Córdoba, las críticas cayeron sobre el team, el cual perdió su primer partido del semestre, aunque venia mostrando una merma en el rendimiento durante los encuentros anteriores. Sin embargo, la gran polémica se plantea en la posición del nueve y sobre quién debe jugar. Según los ensayos realizados esta mañana, Franco Di Santo se perfila para repetir, dejando en el banco de suplentes al joven Mariano Peralta Bauer y Alexander Díaz.

San Lorenzo deberá dar vuelta página rápido y jugar los 4 partidos que restan a todo o nada. Mariano Soso sabe que tendrá la prueba de fuego este sábado y deberá ganar para buscar la clasificación a la final. Para ello, cuenta con dos altas en el primer equipo. En una nueva mañana, el cuerpo técnico dispuso de un ensayo de fútbol en el Bidegain, donde el DT dispuso de dos buenas noticias: el regreso de Donatti y Pittón (ex Unión), para volver a conseguir la solidez defensiva que lo llevó a mejores resultados y desde allí, reconstruir el equipo.

"Mariano Soso paró un probable once en el que incluyó a Alejandro Donatti y Bruno Pittón. Ambos defensores se encuentran recuperados, el central arrastraba una sobrecarga muscular y el lateral una distensión grado dos. Ingresarán en lugar de Ramón Arias y Gabriel Rojas, respectivamente. En el caso del "Torito" Diego Rodríguez no se pudo entrenar por un forúnculo en su pie derecho, pero no le impedirá ser parte del equipo y va a llegar sin problemas al sábado. Siro Rosané lo reemplazó en la practica de futbol.

Los once que paró Soso fueron: Fernando Monetti; Víctor Salazar, Federico Gattoni, Alejandro Donatti, Bruno Pittón; Lucas Menossi, Siro Rosané (allí jugará el "Torito" Rodríguez), Juan Ramírez; Oscar Romero; Ángel Romero y Franco Di Santo.