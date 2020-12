Pasión por el trabajo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El santotomesino también forma parte del staff de árbitros que cada fin de semana recorren las canchas de todo el país. Hoy, en la Primera Nacional, es uno de los elegidos.

Adrián Franklin, otro de nuestros árbitros que siguen en pleno ascenso. Este sábado dirigirá All Boys vs Quilmes, en Floresta. Crédito: Gentileza

Otra vez activo. La vuelta del fútbol de ascenso le da la oportunidad a Adrián Franklin, como a varios de la Liga Santafesina, de mostrarse a nivel nacional. Hace cuatro fechas que el fútbol de ascenso comenzó con el camino que depositará a dos equipos en los torneos que organiza la Liga Profesional.

Franklin fue designado para arbitrar All Boys vs Quilmes, partido que se jugará éste sábado desde las 17.10, por la Fase por el segundo ascenso y que pertenece a la zona B.

Franklin sabe que se le presenta, cada fin de semana, una interesante oportunidad y solamente piensa en demostrar que se encuentra a la altura de las circunstancias. Vale recordar que hace 15 días fue cuarto árbitro en el partido de Atlético vs Tigre que se disputó en Rafaela, donde Carlos Córdoba fue el juez principal.

"Estoy contento porque largamos con todo. Lo bueno es que estamos jugando todos los fines de semana. Yo comencé con Carlos Córdoba en Rafaela, cuarto árbitro, y el fin de semana pasado dirigí al Deportiva Riestra con Gimnasia de Mendoza. Este sábado tengo otro lindo partido que se jugará en Floresta, entre All Boys y Quilmes".

-Se disfruta más cuando hay continuidad...

-Sí, es importante porque la continuidad para este tipo de tarea es fundamental. En lo personal dirigí Primera Nacional, fui asistente de Primera División y Federal A, de todo un poco y siempre con las mismas ganas y responsabilidad.

-¿Cómo fue la preparación para llegar al primer nivel del arbitraje de nuestro país?

-Yo vengo trabajando bien desde el año pasado y en eso tiene que ver mucho la gente que me acompaña, la nutricionista, la sicóloga, los profesores Recalde, padre e hijo. Durante la pandemia nunca paré y siempre seguí ligado al trabajo, en este tiempo fue físico y ahora me doy cuenta de que estoy muy bien y que ese sacrificio valió la pena.

-¿Cómo vés el partido de este sábado en Floresta?

-Es un partido lindo, con rivales de categoría e historia. Por estar en la Reválida, no deja de tener la importancia que le da un ascenso en el futuro.

-¿Qué es lo bueno de cada partido?

-Lo lindo de esto es que cuando entrás a una cancha te encontrás con gente conocida, jugadores, DT o personas relacionadas al fútbol.

-¿Cómo se preparan con tus colegas para afrontar el partido?

-Hoy cumpliendo con los protocolos y contactos permanentes. Nos comunicamos para saber qué indumentaria debemos utilizar, cómo se visten los equipos y otros temas referidos. En mi caso particular, viajo en mi auto y trato de estar una noche antes del partido en el hotel que se me asigna. Un dato no menor es que, protocolo mediante, cada integrante del cuarteto arbitral utiliza una habitación y de ella no sale, desayuna, almuerza y espera la hora del traslado a la cancha. Para ir al estadio se puede viajar en remis o taxi o el mismo auto particular, donde en todos los casos deben viajar dos personas, no más que esa cantidad. Una vez en el estadio, se respeta como en todo ámbito de la vida de hoy. Cada uno se lleva lo que v a comer o tomar durante la estadía en el estadio y lo que se ve por televisión es lo mismo que hacemos todos.

No bajar los brazos, esa es la cuestión

Trabajando, concentrado y tranquilo, así recibe las designaciones Adrián Franklin, el árbitro de nuestra Liga Santafesina de Fútbol que este sábado será el juez en Floresta. La cancha de All Boys es el lugar designado por AFA para que nuestro joven profesional haga valer toda la experiencia adquirida en las canchas de la Liga Santafesina, más allá de la trayectoria que le dieron los torneos Federales organizados por el Consejo Federal.

"Mis comienzos en Liga Santafesina fueron allá por el 2003, de la mano del querido y recordado Instructor Nacional José Álvarez, cuando llegué a nuestra querida Liga. Yo venía de dirigir en Liga Esperancina, pero solamente inferiores: José me dijo que íbamos a ir de a poco y que tenía que esforzarme mucho para poder conseguir logros. Fue así que comencé en el 2003 en inferiores y a partir de ahí con mucho esfuerzo y dedicación fui escalando categorías en nuestra Liga Santafesina, hasta llegar en el 2006 a dirigir por primera vez. Mi primer partido fue Don Sebastián vs Santa Fe Fútbol. Tengo presente ese día como si fuera hoy, ya que a partir de ahí siguieron las designaciones de partidos en Primera División de Liga Santafesina. Quiero agradecer especialmente a mi madre, Ana María Cabrera; a mi padre, Edgardo Franklin; y a mi hermana, Romina, por el apoyo incondicional". Así, como en cada nota, Adrián Franklin recuerda y le rinde homenaje a quienes lo apoyaron en este camino cargado de éxitos