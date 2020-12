Al menos dos muertos en Fiyi tras el paso del ciclón Yasa

Aldeas enteras fueron arrasadas y por lo menos dos personas murieron en Fiyi, entre ellas un bebé de tres meses y un hombre de aproximadamente 45 años de nombre Ramesh Chand, durante el paso del superciclón Yasa en el archipiélago, donde los socorristas intentaban este viernes llegar a las zonas más afectadas para evaluar los daños.

El ciclón de categoría 5, la más elevada, golpeó el jueves por la noche Vanua Levu, la segunda isla más grande de Fiyi, donde muchas casas quedaron destruidas por la tormenta.

Los servicios meteorológicos de la isla habían anunciado ráfagas de 345 km/h. La tormenta ha provocado inundaciones, deslizamientos de tierra y cortes de energía antes de alejarse del archipiélago por el sureste el viernes y perder intensidad hasta un ciclón de categoría 3.

Zalim Hussein, un habitante de la pequeña localidad de Savusavu, en la isla de Vanua Levu, contó que temió por su vida cuando se refugió en su vivienda a oscuras, mientras el viento destrozaba las casas a su alrededor. "Escuchaba los tejados de las casas volar, los árboles caer y las ramas romperse mientras olas enormes rompían en la costa", dijo a la AFP.

Por su parte, el primer ministro de Fiyi, Frank Bainimarama, defensor desde hace años de una acción internacional más enérgica contra el cambio climático, atribuyó la fuerza del tifón Yasa al calentamiento del planeta. "Esto no es normal. Hay una emergencia climática", dijo en un tuit.

