El rubro eventos reclamó por la urgente apertura de la actividad

Los damnificados llevaron adelante una sentada, como medida de fuerza, ante la falta de reglamentación que los habilite a trabajar. "Estamos sentados esperando hace nueve meses, y no pasa nada", expresaron desde el sector.

El sector de Eventos y Afines de la ciudad de Santa Fe realizó este viernes por la mañana una sentada frente al Ministerio de producción, ante la falta de respuesta provincial a la reapertura de la actividad, que se vio frenada hace nueve meses en el marco de la pandemia por coronavirus.

"Supuestamente estuvieron diciendo desde Gobierno que ya estábamos trabajando, que no saben porque no estamos abiertos, cuando en realidad nos habilitaron como bar, cuando no somos bar", explicó Andrés. Esta movilización es porque queremos que nos atienda personalmente alguien de Gobierno, por ejemplo Juan Marcos Aviano ( secretario de Comercio Interior y Servicios) que siempre nos atendió vía digital, pero queremos hablar personalmente. Hemos mandado nota para que nos atiendan y hasta ahora no nos atendió nadie".

"Estamos sentados esperando hace nueve meses, con mensajitos, y no pasa nada. Somos los únicos que no estamos trabajando", insistieron los representantes del sector, al explicar el motivo por el cual decidieron llevar adelante una sentada como medida de fuerza.

Solicitaron de este modo la urgente reglamentación que los habilite a retomar la actividad. "Falta que alguien diga que se puede empezar a trabajar. Están todos trabajando en la provincia y en el país, menos salones de fiestas y peloteros. Somos los que estamos manteniendo la pandemia hoy, entonces queremos empezar a trabajar con protocolos". En este sentido, sostienen que ello ayudaría a "distender un poco las fiestas clandestinas y va a haber un montón de gente que va a empezar a trabajar que hoy no puede, como ser reposteros, camarógrafo, Dj. Hay un montón de gente que hoy esta sin trabajo", expresó.

Al respecto, desde el sector, manifestaron su preocupación ante un incierto contexto, que los obligó a reprogramar fechas a los eventos pautados para el corriente año. "El 2021 ya lo tenemos "perdido", porque todas las fiestas del 2020 las tuvimos que programar. Eso significa que no vamos a cobrar nada el año próximo"- y agregaron- "Hoy lo que necesitamos es que nos den una fecha de apertura, y que sigan con la ayuda provincial hasta por lo menos cuatro meses después, porque estamos en un pozo ciego".

En la provincia de Santa Fe se calcula que hay alrededor de 40.000 a 50.000 trabajadores que están siendo afectados, entre ellos se encuentran los dueños de locales, Djs, catering, mozos.

En tanto, desde el rubro de los Peloteros, ratificaron que con "esta sentada buscamos que nos escuchen, y sobre todo que tengamos en cuenta el tema de las ayudas económicas que hoy por hoy están en dudas para lo que va a hacer el año que viene, y eso nos tiene en vilo a todos. La verdad que para colmo de no poder trabajar, que la poco ayuda que llega deje de llegar seria también algo lamentable".