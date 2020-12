"Checo" Pérez correrá el año próximo en Red Bull

El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez se convirtió hoy en nuevo piloto de la escudería Red Bull Racing para la temporada 2021, anunció el equipo austríaco mediante un comunicado.

Pérez, de 30 años, reemplazará al joven tailandés Alexander Albon y será compañero del neerlandés Max Verstappen, que este año terminó en el tercer lugar del Mundial de Pilotos.

"Checo" lleva diez temporadas en la F1 y cuenta 191 Grandes Premios en su haber, entre los que logró diez podios y un triunfo, este año, en el Gran Premio de Sakhir, en Bahréin.

Estoy feliz de compartir esto con todos ustedes, en 2021 correremos con Red Bull Racing.



I’m very happy to share this with all of you, we will drive for @redbullracing in 2021 #GivesYouWings pic.twitter.com/vFsEbL5D0C