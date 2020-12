https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 18.12.2020 - Última actualización - 19:24

19:21

Mientras sigue el paro en los puertos Los precios de los granos cerraron con valores estables en Rosario

Los precios de los granos cerraron hoy estables en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada en la que no se negoció mercadería con entrega inmediata por el paro en los puertos exportadores por un reclamo salarial.

De esta manera, la soja con entrega contractual se pactó sin cambios a $ 27.600 la tonelada.

"La demanda demostró poca intensidad en la búsqueda del grano, ante la imposibilidad de recibo de mercadería, lo que produjo una disociación entre las fuertes subas en los mercados externos y los precios internos", explicó la BCR.

Por su parte, el maíz con entrega contractual cayó US$ 2 hasta los US$ 190 la tonelada, mismo precio para la entrega en enero.

En cuanto al maíz de campaña 2020/21, la oferta de compra con entrega entre marzo y mayo se ubicó en US$ 185 y con entrega en junio y julio, en US$ 170.

Por el trigo con entrega contractual y con entrega en enero la oferta se mantuvo en US$ 220 la tonelada; febrero, US$ 225; y marzo/abril, US$ 230.

Por último, el girasol se negoció a US$ 400 y el sorgo a US$ 210 la tonelada.

Con información de Telam