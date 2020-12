Llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La bicicleta de Luis Arturo

LUIS ARTURO DE SANTA FE

Me agrada andar en dos ruedas. Descubrí, haciéndolo, un argumento que resulta ameno en esta vida que procuro transitar consecuentemente. Ese estado que intento, cada vez que monto mi velocípedo, permite experimentar lo que imagino una aproximación a la felicidad. Considero que igual sentimiento acompañará a quien pilotea un avión o se interna intrépido al mar dirigiendo su velero. Seguramente existen también otras perspectivas sobre este concepto, pero el que se ajusta al mío es: la bicicleta. Cuando la conduzco me permito elucubrar pensamientos sobre los cuales, supongo, son inquietud, en la mayoría de los seres humanos.

Mientras pedaleaba, por la ciclovía, un lugar destinado exclusivamente para esta práctica, observaba como indiferentes, las personas paseaban sus perros, caminaban con sus niños o acarreaban changos con la provista. Cada uno respondiendo a su voluntad de vagar inconscientes, sin razonar, que por ese espacio, circulan vehículos y no personas, como ocurre en las calles, por las veredas los peatones y por la calzada los autos. Ahora bien, como en este momento recapacito, producto de contemplar el entorno, pensaba que a la educación le falta la asignatura principal que es: cómo practicar ser solidarios. Anhelamos la autonomía, existir en ella, pero no tenemos ni la más remota idea de cómo hacerlo. No hemos ensayado utilizarla. Un perro defeca en la vereda de mi casa y el paseador mira para otro lado y continúa con su vida sin importarle el efecto que causa en la mía. Lo mismo ocurre con un montón de hechos circunstanciales: dejar la poda en la esquina, estacionar en doble fila, no respetar un semáforo, desentenderme de la basura poniéndola en el contenedor del vecino, intentar sacar ventajas sobre situaciones que dejan al desnudo nuestro propio albedrío y es un acto insignificante el que nos revela que no aprendimos nada. Pero mi ego no llega a engañar a la conciencia y carezco de lo que creo, tengo: seguridad. La falta de protección nos vuelve cambiantes. Obramos consecuentemente a como pensamos y son nuestras actitudes las que nos presentan ante los demás. Creemos ser educados y sin embargo no progresamos en lo más trascendente que es vivir la simplicidad.

No fallaron los maestros, ni los padres, fracasamos nosotros, nuestra generación que se apegó a ser especulando para adentro y no hacia afuera, donde existe el prójimo, el que nos abre la puerta para entender lo que nos suelta. La vieja canción que enuncia: … que sepa abrir la puerta para ir a jugar… es el claro ejemplo de hasta dónde llegan nuestros prejuicios y nuestro proceder. Enojarse, porque nos llaman la atención, es el resultado de comportarse de forma mezquina y quien no se ofrece, vive frustrado por no lograr redimirse. Si no entiendo que me iniciaron en familiaridad y yo la menosprecié, sigo creyendo que mi culpa es ajena, como quien deja el auto delante de mi cochera sin importarle mis urgencias. Para ser honorable, se prepara, mis allegados son semejantes, si pretendo algo de los demás primero debo otorgarlo yo. Así entenderé la posición de la sociedad. La crítica no sirve, es el error en el que caímos, subirnos a una bicicleta no nos hará sabios, solo nos permitirá, durante unos fugaces instantes, sentir la dicha que seguramente siente un pájaro, libertad, entender que la única manera de lograrla es advertir que no somos nosotros, sino todos, sujetos que a la larga comprenden que vivir no es una cosa superficial.