Viernes 18.12.2020 - Última actualización - 21:42

21:39

Tate Campeón reaccionó ante las declaraciones del presidente de Unión

"Hoy nos enteramos de que Spahn retiró dinero hace diez meses"

La agrupación que lidera Marcelo Martín había solicitado que no se proceda al retiro de fondos hasta que no se sepa con claridad cuánto y en qué concepto es la deuda. Piden transparencia y dicen que la situación “entristece e indigna”.

Crédito: Manuel Fabatía / Archivo

La agrupación Tate Campeón, que hace poco solicitó que el presidente de Unión, Luis Spahn, se abstenga a retirar fondos hasta que la auditoría pueda determinar con certeza qué es lo que se le debe, reaccionó con dureza ante las declaraciones del titular rojiblanco, quien admitió que hizo un retiro de fondos hace poco menos de un año, “entre diciembre y enero pasado”. Aquí está el texto completo del comunicado:

