Invasión a la intimidad

Meghan Markle ganó la batalla judicial contra Associated Newspapers

Ambas partes han acordado que la agencia Splash News and Pictures invadió su privacidad ilegalmente y que no volverán a fotografiarla a ella o a su hijo, Archie, en el futuro.

Crédito: Captura de pantalla

Con la demada de Meghan Markle contra Associated Newspapers (empresa editora de Mail on Sunday y MailOnline) y la demanda separada por las fotografías tomadas con drones de Archie en Los Ángeles, la lucha de los duques de Sussex por su privacidad ha marcado gran parte de su vida. En septiembre, se supo que Meghan estaba llevando a los tribunales a una agencia de noticias y fotografía por unas imágenes tomadas de ella y su hijo en Canadá. Ahora, un tribunal ha podido dictaminar que la agencia de paparazzi "invadió ilegalmente" su privacidad y se ha acordado no fotografiar a los Sussex en el futuro. The Guardian informa que el juez Nicklin escuchó la declaración en audiencia pública durante una audiencia remota el viernes, por un reclamo de privacidad y protección de datos de Meghan y su hijo contra la agencia Splash News and Picture (que ahora está en administración). Una declaración leída al tribunal relató que las partes acordaron resolver la reclamación sobre las imágenes: "Los administradores de Splash UK se han comprometido a que, en caso de que la entidad salga de la administración, Splash UK no tomará fotografías del duque y duquesa o su hijo en el futuro". Tenés que leer Meghan y Harry ganan una batalla en su guerra contra los medios Un portavoz de Schillings, el bufete de abogados que representa al príncipe Harry y Meghan Markle, añadió que la pareja continuaría presentando otro reclamo contra una sucursal hermana de la agencia con sede en Estados Unidos, afirmando: "Este acuerdo es una clara señal de que no se tolerará el comportamiento ilegal, invasivo e intrusivo de los paparazzi, y que la pareja se toma estos asuntos en serio, como lo haría cualquier familia. Un reclamo simultáneo y similar contra Splash US, una compañía hermana de Splash UK, continúa dirimiéndose en el sistema judicial británico". La abogada de Meghan, Jenny Afia, socia de Schillings, dijo al tribunal que "la toma de fotografías constituyó una invasión ilegal de la privacidad" ya que fueron tomadas "en una excursión familiar privada en un entorno rural remoto y no había interés público en ellas". Agregó que el día antes de que se capturaran las imágenes, un fotógrafo de la agencia realizó "una inspección de reconocimiento completa de la casa privada los duques, caminando alrededor para identificar los puntos de entrada y salida y colocando su cámara sobre la valla para tomar fotografías". Neil Allen, actuando como representante de los administradores de la agencia, declaró que aceptaban el contenido de la declaración. El caso fue presentado por Meghan por derecho propio y por ella y Harry en nombre de Archie. Después de una audiencia en remoto en el Tribunal Superior en septiembre, MailOnline informó que las fotografías fueron tomadas en un parque en la isla de Vancouver el 20 de enero. El abogado del los duques, Jonathan Barnes, dijo que Meghan y Archie fueron "captados" por un fotógrafo que trabajaba para la sección estadounidense de Splash News and Pictures Agency, quien luego vendió las imágenes. Las imágenes muestran a la duquesa caminando en el Parque Regional Horth Hill en la isla de Vancouver con sus dos perros y Archie en un portabebés. Según las informaciones, Archie no se puede ver claramente, ya que lleva ropa de invierno y no está mirando hacia la lente. Meghan y Harry alegaron que las imágenes representan un uso indebido de la información privada de Meghan y Archie y violan la Ley de Protección de Datos. Barnes declaró en el tribunal: “En pocas palabras, como abogado de los demandantes, describiría lo que les sucedió a los demandantes como si hubieran sido 'capturados'. Esto fue sin su consentimiento o consentimiento y se acepta que fue por un empleado de la [agencia estadounidense], Steve Dennett". Añadiendo que las fotografías fueron tomadas durante lo que fue "una salida recreativa privada en la isla de Vancouver ". También alegó que el día antes de que se tomaran las mágenes, el fotógrafo se dirigió a "la casa particular de los reclamantes", afirmando que estaba "revisando su casa, probando su fotómetro y tomando fotos a través de la valla de seguridad, por lo que no estaba en el parque por accidente". Refutó la sugerencia en la correspondencia de los abogados de Splash de que "la primera demandante [la duquesa] sabía todo lo que estaba pasando y era voluntaria en el sentido de que siguió caminando cuando supo que la estaban fotografiando". La vista celebrada en septiembre concluyó con la magistrada Victoria McCloud dando permiso a Meghan y Harry para presentar su caso contra la sección estadounidense de la agencia.