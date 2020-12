https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El senador por San Lorenzo , que obtuvo un muy fuerte respaldo de la Cámara alta, habló en forma extensa de su carrera política y su trayectoria a partir de la década del '80.

Alegato autoreferecnial Abstención y defensa, en primera persona El senador por San Lorenzo , que obtuvo un muy fuerte respaldo de la Cámara alta, habló en forma extensa de su carrera política y su trayectoria a partir de la década del '80.

El jefe del bloque Juan Domingo Perón lo hizo luego de pedir la abstención para no votar una cuestión que lo involucraba en primera persona: el pedido de desafuero en su contra, pedido por dos fiscales de Rosario, que apenas lograron cuatro apoyos sobre diecinueve bancas.

En su discurso, subrayó que "para mantenerse en política hay que tener conducta, hay que tener palabra y hay que ser consecuente con lo que se dice".

"No es mi fuerte la oratoria. Sí son muy fuertes mis principios y mis verdades, ojalá los medios reflejen con exactitud lo que voy a exponer a mis pares. Los primeros a los que me debo y a mi familia, por supuesto, que viene pasando horas muy difíciles", siguió.

Repasó sus comienzos y llegó al contexto actual en el que "todos los senadores teníamos asegurada la victoria", antes de la elección de gobernador en la que se impuso Omar Perotti.

"Los senadores justicialistas nos hicimos cargo de todo y nos cargamos la fórmula al hombro. Nos hicimos cargo de la campaña y en mi caso particular, San Lorenzo fue el mejor departamento que ganaron Perotti y Rodenas, gracias al compromiso que tomaron los intendentes y los presidentes comunales, muchísimos dirigentes y este senador. No es que me creo que gané yo. Lo hicimos entre todos", comentó en un claro mensaje a la Casa Gris.

Hablar de la trayectoria política de un dirigente es "hablar de quién es uno", resumió. Y advirtió: "es demasiado ingrato escuchar a dirigentes del justicialismo, que le hicieron la vida imposible a gobernadores peronistas, que hoy como funcionarios estén cuestionando la honestidad de este senador".

"Si al ministro de Seguridad o jefe de inteligencia, como yo le digo, lo sale a defender Roy López Molina, bueno, eso no es el peronismo", comparó tras repasar su militancia en el PJ.

"Se armó una operación política hace mucho tiempo contra este Senado, recuerden en 2015 y 2016 se nos denunciaba por el reparto de los subsidios y están autorizados por la Constitución Provincial: había que desprestigiar a este Senado. Esta Cámara tiene muy clara la independencia de Poderes, escucha al que piensa distinto y no impone nada, ni se deja imponer nada".

De inmediato dijo que los fiscales que entendían en aquella causa (luego fueron apartados) dijeron que "si metemos preso a un senador estamos como para presentarnos a gobernador". Más adelante aseguró: "los fiscales no quieren que los controlen".

"Voy a exponer mis pruebas, yo no hago conjeturas como los fiscales", y recordó todas sus intervenciones en las que denunció públicamente, desde su banca, hechos delictivos y jefes del narcotráfico en la ciudad de San Lorenzo. "Yo denuncié la convivencia policial con el narcotráfico y se lo llevé al entonces ministro Corti, hoy asesor del ministro de Seguridad y jefe de inteligencia Sain". Citó las actas judiciales en las que lo hizo, además de las versiones taquigráficas de sus pedidos de informes ante el jefe de los fiscales Jorge Baclini, durante años anteriores.

"El ministro inexplicable"

Una enumeración de 33 hechos y declaraciones públicas o audios supuestamente filtrados del ministro de Seguridad Marcelo Sain, cerraron la exposición del senador Traferri. En algunos casos fueron citas textuales, en otras pronunciamientos en contra del funcionario.

Primero Traferri habló de aquel audio –que parece era privado- en el que el funcionario dice del gobernador Omar Perotti "nos gobierna un intendente" y luego se queja "un concejal" u otro también muy conocido en el ámbito periodístico en el que sostiene que las opiniones del titular del Poder Ejecutivo Provincial le importan lo que "un pelo del culo cagado".

"Este proceso ha sido un show (…) una operación política de Sain para disciplinarnos, para que ustedes vean lo que nos van a pasar si no les hacemos caso. (…) Alguien me va a tener que explicar por qué vetaron la ley de control de los gastos reservados y la ley de incompatibilidades para el MPA"

Traferri citó sus denuncias a jueces federales (severamente reprendidas por el Consejo de la Magistratura) y hasta la condena de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) por las descalificaciones de Sain sobre la prensa y la labor de los periodistas críticos.

La lista es agotadora y reconstruye un año intenso de posiciones públicas de alta exposición del titular de Seguridad. Las ofensas a rosarinos en particular y santafesinos en general, sobre los primeros que creen vivir "en un cantón suizo" y los segundos que son una "sociedad chusma". Recordó las explicaciones sobre la estacionalidad de la ola de crímenes vinculada "al calor" y recordó que "en un abierto desafío al gobernador dio a conocer que a través de pautas publicitarias el mayor multimedio de la provincia Perotti estaba intentando sacarlo del cargo".

Trajo aquellas salidas en redes sociales de Sain donde culpó a la clase media y alta del virus importado por "los chetos" y las amonestaciones del Colegio de Magistrados cuando manchó a un juez en la causa del empresario Dutra "sin conocer a fondo el tema y al final el fiscal que le daba letra terminó preso por corrupción y el empresario también".

Al terminar, el senador afirmó: "trabajé duro en la campaña para que volvamos y para que volvamos mejores; trabajé para que esta provincia respete las instituciones; trabaje para que en nuestra provincia se respete la división de poderes, y no está pasando. No está pasando: estamos ante un ministro de seguridad o jefe de inteligencia que nunca entendí y que tantas veces le pregunté, hasta el cansancio, a nuestro gobernador por qué sigue… si los resultados son pésimos, si es el peor ministro de Seguridad de la historia de Santa Fe. Y se lo pregunté a muchos de ustedes: ¿por qué sigue si los resultados son pésimos? Y hoy lo entiendo: sigue porque está para armarle carpetazos para hacer del MPA al Comodoro Py para los dirigentes que no piensan como él".