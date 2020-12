En barrio El Pozo piden más presencia policial

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Vecinos denuncian que hay hechos conflictivos a diario a causa del asentamiento de Los Alisos. Sufren arrebatos en la vía pública y vandalismo. El próximo lunes a las 10 habrá una reunión entre instituciones barriales y autoconvocados.

La inseguridad en Santa Fe es una problemática que se acrecienta y su solución no conoce de plazos. El barrio El Pozo no está exento de ello y los hechos delictivos son moneda corriente.

Para visibilizar la inseguridad que sufren a diario y hacer pesar su reclamo, que apunta sobre todo a la mayor presencia policial, vecinos convocaron a una reunión para el próximo lunes a las 10 horas en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, del B° El Pozo.

En la convocatoria, impulsada por instituciones barriales, interconsorcios y la Asociación de Autoconvocados, indicaron que se realiza "con motivo de los hechos de inseguridad que sucedieron en instituciones de nuestro barrio y en inmediaciones de la Manzana 15, lindera al asentamiento ubicado en la ex parada de colectivos de la Linea 2". Agregaron que "no queremos esperar a que exista el deceso de una persona para exigir los derechos que tenemos como todo ciudadanos, no queremos ser noticia por la perdida de un alma. Somos 15 mil habitantes que venimos peleando y pidiendo que se nos escuche, pero nos tienen olvidados. Necesitamos que los pedidos entregados por nota a los diferentes actores sociales sean cumplidos y no archivados".

Vandalismo y arrebatos

La gota que rebasó el vaso sucedió a principios de esta semana cuando directivos de la escuela "Julio Migno" se encontraron con las instalaciones vandalizadas.

"Ya entraron más de dos veces, esta vez robaron cables, rompieron puertas, ensuciaron las paredes y defecaron en los pasillos", lamentó María del Rosario Alarcón, vecina y una de las referentes del barrio. A estos hechos se suman los arrebatos que se dan en la vía pública, a raíz de la escasa presencia policial.

"El Comisario que tenemos es nuevo. Es un tipo que se ha puesto a consideración de la gente y se ha reunido con los grupos de vecinos autoconvocados, pero el problema es que hay móviles policiales rotos que no pueden patrullar el barrio", comentó Alarcón.

Problema a resolver

El asentamiento que está sobre la playa Los Alisos, a orillas de la laguna Setúbal, no para de crecer. En septiembre de este año se realizó un relevamiento por parte de las carteras de Hábitat Provincial y de la Municipalidad, y arrojó como resultado que vivían de forma permanente unas 68 familias.

Cuatro meses después de ese relevamiento, Alarcón sostuvo que el crecimiento poblacional en este último tiempo fue importante. "En este momento hay 115 familias asentadas permanente. Nosotros entramos al asentamiento y tenemos buena relación con varios vecinos, lo que pasa es que hay gente de ´mal vivir`", indicó Alarcón.

Para evidenciar la presencia de delincuentes, concluyó: "Los vecinos que viven en el asentamiento salen y resuelven sus problemas en las calles del barrio. Ya tuvimos tres balaceras en poco tiempo y los vecinos de la Manzana 15 tienen que encerrarse en sus casas".