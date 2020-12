https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 19.12.2020 - Última actualización - 10:11

10:08

El historiador y escritor viene desarrollando un nuevo trabajo de investigación sobre los empleos, oficios y empresas que desarrollaron sus actividades en la ciudad del departamento Las Colonias. El libro estaría terminado a mediados de 2021

Un repaso por la historia Antiguos oficios que florecieron desde 1887 en San Jerónimo Norte, el nuevo libro de José Luis Eggel El historiador y escritor viene desarrollando un nuevo trabajo de investigación sobre los empleos, oficios y empresas que desarrollaron sus actividades en la ciudad del departamento Las Colonias. El libro estaría terminado a mediados de 2021

La pandemia de Coronavirus alteró y complicó los planes de todo el mundo. Pero en el caso del escritor e historiador local José Luis Eggel, fue un tiempo de aprovechar “las horas de encierro” para trabajar en su nueva obra que documentan el desarrollo y crecimiento de los oficios y empresas que tuvo la ciudad de San Jerónimo desde los primeros años de la colonia en 1887 hasta la actualidad.

“En el año 2008, en el marco del 150° Aniversario de San Jerónimo Norte, dentro de todas las actividades que se había organizado desde el área cultural, habíamos empezado con la investigación histórica sobre las actividades que existieron en San Jerónimo Norte desde el año 1887 hasta la actualidad. Me quedó como un tema pendiente hace 12 años”, aclaró Eggel quien agregó que en esa primera etapa había investigando todas las actividades entre ellas abogados, médicos, escribanos, cocineros, parteras, talabarteros, jaboneros y chapistas, entre otros.

“Después me encontré con el libro de la iglesia donde tuve muchísimo material dado que la gente me aportaba fotos y documentos históricos. Al cumplirse los 150 años de la historia de la parroquia lleve a cabo mi último libro con la colaboración de Julio Del Barco. En ese momento me convocó la Universidad Católica de Santa Fe a quienes les interesó el tema y tras la presentación del proyecto, finalmente fue aprobado por la editorial de la universidad”.

En este sentido el historiador señaló que todo ese material que estuvo recopilando en los últimos años será volcado luego volcado a un libro.

“Una vez que terminé con el libro de la historia de la iglesia, continúe recolectando datos de los oficios y en medio de la cuarentena con las horas libres me puse a escribir. En total ya recopilé más de 2.000 empresas y personas que han tenido sus actividades en San Jerónimo Norte. Sería mi cuarto libro. El primero fue las memorias Castellanas Leonesas (con el apoyo de la Universidad de Zamora) donde escribí la biografía de mi bisabuelo Juan Ortego – quien hoy cuenta con una calle en la ciudad con el nombre de él- quien fue uno de los 50 maestros que trajo el Dr. Gálvez en 1890 desde Europa, dada la dificultad que había con los idiomas que se hablaban en aquellos primeros años en las colonias”.

Foto: El Litoral

Un compilado de nombres e imágenes

Eggel puntualizó que el trabajo editorial tendrá fotografías inéditas y el nombre de cada uno de los profesionales y de las personas que llevaron a cabo oficios en la ciudad.

“Es un trabajo interminable. De lo que hubo, de lo que ya no está. Recordando el pasado entre ellos curanderos, quineleros, talabarteros, repartidores de carne y verdura, fabricantes de manteca, jaboneros. También los criaderos de distintas especies de animales que había en los primeros años”. En este caso Eggel explicó que no se van a incluir todos los nombres de maestros dado que sería imposible resumirlos en un sólo libro. “Sólo estarán los más significativos en cuanto a relevancia histórica. Tampoco el libro tendrá a músicos y bandas musicales dado que ya hay documentos y libros escritos sobre la música en nuestra ciudad. Busco que el contenido de este nuevo libro sea inédito”.

El libro irá ordenando los oficios por abecedario. “No hay una fecha de finalización pero la idea es a mediados del año próximo. Siempre me interesó hace un libro de fotografía de novios y de familias, pero eso será para otro momento”.