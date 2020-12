Siete ofertas para obras de cloaca en Esperanza

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El gobernador presidió este viernes el acto de apertura de sobres con las ofertas para realizar obras cloacales en esa ciudad que beneficiarán a más de 2.200 vecinos. “Estas son decisiones políticas importantes y trascendentales”, sostuvo.

El gobernador Omar Perotti presidió este viernes la apertura de sobres de la licitación correspondiente a las obras cloacales que permitirán ampliar el servicio en la zona oeste de Esperanza, capital del departamento Las Colonias. En el acto que se desarrolló en el Salón Blanco de la Municipalidad de Esperanza, el titular del Ejecutivo provincial dijo: “Durante este año se han podido desplegar esta serie de obras, importantes y trascendentales. Se empezó a recuperar el tiempo perdido en muchas comunidades por la clara falta de inversiones”.

En ese sentido, indicó que “en estas cosas se miden las decisiones políticas, se mide cuando se deja de lado a una comunidad o a una ciudad”. Las obras beneficiarán a más de 2.200 vecinos. “Esperanza merece recuperar 12 años de retraso y en estos años nos vamos a poner al día”, remarcó Perotti.

“Por eso, a veces, algunos creen que nos enojamos porque le ponen trabas al gobierno. Pero no le ponen trabas al gobierno, le ponen trabas a la gente, a las expectativas de poder vivir mejor, de poder tener calidad de vida y salud”, continuó.

Perotti agregó que “llegamos a fin de año con todas las obras que se pusieron en marcha en el territorio provincial, desde saneamiento, trabajos viales, las de refuerzo sanitario, de infraestructura en el servicio penitenciario, en escuelas, en avenidas, en rutas; con muy buen ritmo y con los pagos en los tiempos que corresponden”.

El gobernador explicó que “esta es la forma clave de trabajar con el sector privado y las empresas: recuperar previsibilidad. Cuando ponemos una obra en marcha es porque los recursos están y cuando decimos que vamos a hacer algo es porque la decisión no solamente está tomada, sino que también está el financiamiento para llevarla adelante”.

También sostuvo que “terminamos el año con obras que por allí no son de gran marketing. Enterrar caños que no se ven después no tiene glamour ni el marketing de otras obras, pero son las que resuelven situaciones concretas, las que mejoran realmente la calidad de vida y las que nos permiten dar empleo”.

Un sueño que empezó en 2008

A su turno, la intendenta de Esperanza, Ana Meiners, expresó: “Para nosotros esta obra es de muchísima importancia, porque la ciudad estaba muy atrasada en cuanto a cloacas y saneamiento”. Y agregó que “en esta segunda licitación, en poco tiempo vamos a completar todas las zonas que tienen factibilidad dentro de la ciudad. Vamos a seguir trabajando para continuar con las ampliaciones”. Meiners concluyó “con un agradecimiento al gobernador por hacer realidad un sueño que empezó en 2008”.

Por su parte, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, dijo: “Hoy estamos en Esperanza abriendo una licitación de obras de saneamiento en un año muy particular. Esto expresa la firme decisión del gobierno de que esta provincia no se haya detenido a pesar de todo”. Además, subrayó que “se empezó una gestión con profundas dificultades económicas. Después sobrevino la pandemia, pero hoy 18 de diciembre estamos cumpliendo un compromiso”.

El presidente de Aguas Santafesinas SA (ASSA), Hugo Morzán, expresó que “estamos dando cumplimiento al convenio firmado entre el gobernador Omar Perotti y el ministro de Obras Públicas de Nación, Gabriel Katopodis, por el cual se llevan adelante 16 proyectos en 9 de las ciudades donde ASSA presta sus servicios”.

“Estamos hoy en la segunda licitación planteada para la ciudad (la primera fue la obra de recomposición de la cloaca máxima), que corresponde a la colectora del sector oeste y la estación de bombeo correspondiente. Esta obra va a permitir incorporar, aproximadamente, 3.500 lotes de la ciudad al servicio de cloacas”, añadió Morzán.

El funcionario expresó que “siempre dialogamos con las autoridades de este municipio para trabajar de manera conjunta en el desarrollo de las futuras redes cloacales de la ciudad, que permitan ir concretando el deseo de todos los esperancinos”.

Siete ofertas

Para la ejecución de los trabajos se presentaron siete oferentes. Las empresas fueron Río Salado SRL, Wonkelmann SRL, Del Sol Constructora SA, Compañía Rosarina de Desobstrucciones SRL, Dinale SA, Werk Constructora SRL, y Mundo Construcciones SA.

Los trabajos consisten en la ejecución de una cañería de impulsión de PVC de 250 milímetros de diámetro de más de 2.000 metros de longitud; y un colector por gravedad de PVC de 400 milímetros de diámetro y 1.500 metros de largo.

Además, será necesaria la construcción de 19 cámaras de acceso, 13 bocas de registro, dos cámaras para válvulas de aire y una cámara para válvula de desagüe. El conjunto de los trabajos demandará una inversión de la Nación a través de fondos del Ente de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA), estimados en 66 millones de pesos.

Estas obras se suman a los trabajos que ya están en marcha en Esperanza, correspondientes a la infraestructura básica para ampliar y mejorar el servicio cloacal, que totaliza una inversión de parte de la Nación que supera los 182 millones de pesos.

La licitación se enmarca dentro del convenio firmado por el gobernador Omar Perotti y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, para realizar tareas que garanticen el acceso al servicio de agua potable y saneamiento cloacal en nueve ciudades de la provincia, con un presupuesto de más de 1.450 millones de pesos para esta primera etapa.