https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 19.12.2020 - Última actualización - 21.12.2020 - 2:17

16:31

Modo "fiestas" Las ocho mejores series para ver en Navidad

Ahora, con el universo series a nuestra entera disposición, la gama de historias disponibles para ponernos full time en "modo Navidad" se ha enriquecido notablemente. Aquí, algunas propuestas para no perderte en el laberinto.

CUENTO DE NAVIDAD (HBO)

Imposible pasar por alto en alguna de sus múltiples versiones, el famoso cuento de Dickens. Su última (y cara) encarnación se estrenó el año pasado con Guy Pearce a la cabeza como productor y dando la cara por el odioso Ebenezer Scrooge. A lo largo de tres episodios veremos al malvado reunirse con el fantasma de las navidades pasadas, presentes y futuras. El creador, Stephen Knight ('Peaky Blinders'), se toma algunas libertades con la historia para llevar la maldad de Scrooge más lejos (o tal vez, al contrario, más cerca, porque la maldad del protagonista puede parecer un poco desabrida a los espectadores de hoy en día) que son opinables (fundamentalmente la relación de Scrooge con las mujeres) pero en cualquier caso, traer un Dickens a casa por Navidad siempre es una buena idea.

FELIZ NAVIDAD Y ESAS COSAS (NETFLIX)

Ocho capítulos recién estrenados de una serie que deja clarísimas sus intenciones ya en el título y que nos devuelve a Dennis Quaid, a quien hacía un buen rato que no veíamos. Una serie sobre una familia normal (de esas donde todos se quieren mucho al mismo tiempo que se tiran con todo) que se reúne por Navidad. La hija pequeña vuelve a casa sin turrón, pero con un nuevo novio, lo que por supuesto no le hará mucha gracia al patriarca (Quaid), que resulta ser un tipo bastante inflexible pero, en el fondo, con un corazón de oro.

GOOD OMENS (AMAZON PRIME)

Si lo que buscamos es una comedia sobrenatural, que por estas fechas también gusta mucho, ahí está 'Good Omens' (6 episodios) donde un ángel quisquilloso y un demonio juerguista se conjuran para impedir el fin del mundo, porque se han aficionado a vivir en la Tierra y no están nada motivados ante la perspectiva de volver uno al aburrido cielo y otro al incómodo infierno. Para poder llevar a cabo su propósito, deben encontrar al Anticristo, un niño de 11 años que no tiene ni idea, claro, de que va a acabar con el mundo. Un humor con el que a veces es difícil conectar, no así con los protagonistas, dos actorazos: David Tennant y Michael Sheen. Por si fuera poco, la grandiosa Frances McDormand es Dios, en su papel de narrador.

SECRETOS POR NAVIDAD (NETFLIX)

No todo lo navideño iba a ser color de rosa, he aquí la prueba. En esta miniserie alemana de tres capítulos, de corte intimista, se abordan los dramas personales de las tres mujeres de una misma familia que se reúnen en Navidad. La historia recorre casi un siglo, a lo largo del cual cada generación afrontará a su manera los desafíos de la vida, con sus preceptivos dramas, sacrificios, decisiones equivocadas... ¿Qué tienen en común esas tres mujeres? ¿Qué las diferencia? Una serie ideal para quienes quieran invertir su Navidad en recapitular sobre su propia vida.

NAVIDAD EN CASA (NETFLIX)

Hay gente que pone todas sus esperanzas en la Navidad, ya sea en la lotería o en algún fenómeno sobrenatural que de un volantazo a su vida. Por ejemplo Johanne, la protagonista de esta serie noruega (6 capítulos), una treintañera decidida a encontrar novio en menos de un mes para presentárselo a sus padres por Navidad. Evidentemente, el tono de la serie es de comedia. Desfile de chicos guapos en plan aquel 'claim' de moda en los 80 (hay que ver cómo cambian los tiempos): "Antes de encontrar al príncipe encantado hay que besar muchos sapos".

DÍAS DE NAVIDAD (NETFLIX)

Este producto español estrenado el año pasado (tres episodios) explora los entredichos familiares, los dramas y secretos que guardan nuestras relaciones con los que más queremos, y lo hace a través del recorrido de la vida de cuatro hermanas que se reúnen cada año a celebrar la Navidad en tres momentos distintos de sus vidas: en la adolescencia, la adultez y la vejez. El elenco femenino es impresionante: Victoria Abril, Alicia Borrachero, Ángela Molina, Elena Anaya, Nerea Barros, Berta Castañe, Verónica Echegui, Verónica Forqué, Anna Moliner...

LA MATERIA OSCURA (HBO)

Todo lo que va de esta serie (15 episodios), que ha estrenado recientemente su segunda temporada, tiene un nosequé que la hace especialmente navideña. Será que hay mucha nieve, o un oso blanco que habla, o que la protagonista es una niña, la fabulosa Lyra Belacqua (a quien da vida Dafne Keen). Basada en el best seller de Philip Pullman, se trata de una serie fantástica de aventuras, retrofuturista y molona, donde brilla con luz propia la malvada, Mrs. Coulter, a quien da vida Ruth Wilson (quien por cierto ya encarnó a una psicópata memorable en la serie 'Luther'). Es supernavideña, pese a la falta de villancicos.

EL ÁNGEL DESOBEDIENTE (NETFLIX)

Esta comedia brasileña en ocho episodios imagina a un ángel de la guarda, Uli, que pone patas arriba el estricto sistema burocrático de la organización angélica. Nada más 'nacer' romperá algo, y de ahí, para arriba. Caótico y divertido, intervendrá en los asuntos humanos saltándose todas las reglas, y volverá locos a sus compis. Una atípica comedia fantástica llena de situaciones hilarantes. El actor que da vida a su protagonista, Victor Lamoglia, lo borda. La serie ha merecido un Emmy este año.